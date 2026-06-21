Accidente grave ne pot paşte şi atunci când nu ştim ce ascunde maşina pe care am luat-o la mâna a doua din străinătate. Pentru că 9 din 10 autoturisme din Germania au daune ascunse. Nu sunt singurele probleme de care trebuie să se ferească românii într-o piaţă dominată de maşinile second hand de import.

Românii continuă să cumpere mașini second-hand într-un ritm impresionant. Doar anul trecut, peste 360.000 de autoturisme rulate au fost aduse din străinătate și înmatriculate pentru prima dată în România. Asta înseamnă aproape 1.000 de mașini importate în fiecare zi. Cele mai multe vin din Germania, Franța și Italia. Problema este că nu toate vin și cu un istoric transparent. Potrivit unui studiu recent, aproape 9 din 10 mașini importate din Germania aveau înregistrări de daune. Iar în cazul celor aduse din Italia și Franța, aproximativ una din 10 mașini avea kilometrajul modificat.

Care pot fi semnalele de alarmă la o maşină second hand

Specialiștii spun că primul lucru pe care trebuie să-l ceară un cumpărător nu este o reducere de preț, ci seria de șasiu. Cu ajutorul acesteia, poate verifica pe site-urile de specialitate istoricul mașinii, kilometrii înregistrați de-a lungul timpului și eventualele accidente raportate. Un alt semnal de alarmă îl reprezintă prețul prea bun pentru a fi adevărat. Dacă o mașină este semnificativ mai ieftină decât alte modele similare, există șanse mari să ascundă probleme tehnice, daune majore sau modificări ale kilometrajului.

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Iar dacă vânzătorul evită să ofere documente, răspunde evaziv la întrebări sau refuză o verificare într-un service independent, cumpărătorii ar trebui să plece imediat. Uneori, cea mai bună afacere este mașina pe care alegi să nu o cumperi.