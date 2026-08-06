La mai bine de 70 de ani de la extincţia tigrilor din Kazakhstan, o femelă pe nume de tigru Amur, pe nume Umit (care se traduce "speranţă") a fost eliberată în sălbăticie. Acţiunea este parte dintr-un program mai amplu de repopulare cu tigri în Asia Centrală.

Umit este unul dintre cei patru tigri care au fost aduşi din Rusia în Kazakhstan, în luna mai. Femela este prima eliberată într-o arie naturală protejată. Înainte de eliberare, specialiştii au urmărit-o îndeaproape vreme de două luni să vadă dacă are instinctele de vânătoare şi supravieţuire necesare vieţii în sălbăticie.

Tigroaica este în continuare monitorizată cu ajutorul unui dispozitiv GPS. Dacă se va apropia de o localitate la mai puţin de 5 kilometri, localnicii vor fi avertizaţi.

Aria a trebuit pregătită cu câţiva ani înainte, pentru că zona a trebuit să fie repopulată cu animale care să reprezinte hrana pentru tigru. Potrivit experţilor, un tigru adult are nevoie, pe an, de aproximativ 50-70 de animale de talie mare pentru a supravieţui.

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În captivitate mai sunt un tigru mascul adult şi doi pui.

Repopularea cu tigri Amur

Tigrii Amur sunt cea mai apropiată "rudă" a tigrilor Turan, care, în urmă cu şapte decenii, populau stepa din Kazakhstan.

Eliberarea femelei Umit în sălbăticie este doar un prim pas din acest program care se va întinde de-a lungul a câteva zeci de ani. Programul va fi considerat un succes abia atunco când tigrii se vor înmulţi în sălbăticie, iar exemplarele vor putea supravieţui fără ajutor omenesc. Dacă vor atinge această victorie, kazahii vor fi primii din lume care vor reuşi să readucă o specie de tigri într-o regiune de unde felinele au dispărut.