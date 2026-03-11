Centrul capitalei înverzeşte. Nu în această primăvară, poate peste doi ani. Bulevardele din inima oraşului vor fi redesenate astfel încât pietonii să aibe prioritate în faţa maşinlor şi iar stăzile să arate ca un parc. Bulevardul Magheru de expemplu ar putea arăta ca Champs-Élysées. Edilul Capitalei, Ciprian Ciucu, a promis la Observator, înainte să devină primar general, că va moderniza centrul Capitalei.

Primarul General îşi ţine promisiunea făcută în campanie pentru Observator: 10 bulevarde din centrul oraşului vor intra în reparaţii capitale.

"Pe termen scurt trebuie să aducem cultura mentenanţei în acest oraş. Dacă ne uităm şi aici în jur, în centru, ţesutul urban este în degradare, clădirile sunt vandalizate. Mobilierul stradal este deteriorat, pavajul este spart, spaţiul verde nu este întreţinut", a declarat Ciprian Ciucu.

Bulevardul Magheru, Calea Victoriei, Piața Amzei, Piața Lahovari, zona Brezoianu și culoarul Dâmboviței sunt arterele care vor avea o faţă nouă.

De exemplu, pe Bulevardul Magheru vor fi mai puţine benzi de circulaţie şi trotuarele vor fi mai late. Aici se vor construi spaţii verzi şi zone mari de promenadă. Acum, bulevardul pare părăsit.

"Magheru e o problemă de principiu că nu are niciun interes la nivelul dezvoltării nimeni acolo pentru că pietonul nu este invitat, e o tristee mare tocmai din infrastructura care este zero de atâţia ani de zile. Ca să aibă un interes la modul atractivităţii ar trebui să fie ca un mare bulevard parizian precum ar fi Champs-Élysées", a declarat Mario Kuibuş, arhitect.

La fel şi Piaţa Amzei. Aici, locurile special amenajate pentru pietoni sunt mult prea puţine iar în jur nu vezi niciun petic de spaţiu verde. Acest peisaj gri este completat de clădiri cu risc seismic din care cade tencuiala.

"Nu e verde deloc. Era altfel Piaţa Amzei acum nu e nimic, e dezolant, nu îmi place. Înainte arăta mai bine Bucureştiul decât acum, pe cuvânt. Acum e înghesuială mare de blocuri, urbanul ăsta a stricat Bucureştiul cum arăta în urmă cu 50 de ani", a declarat o persoană

Pentru bucureşteni, Calea Victoriei rămâne cea mai bună variantă de promenadă acum. Municipalitatea promite că această zonă va fi si mai prietenoasă cu pietonii.

"E locul care adună tot oraşul, e sufrageria Bucureştiului, e un loc destul de drăgut. Cu siguranţă că ar fi ceva mai plăcut pentru mine ca pieton dacă ar fi trotuare ceva mai late, mai mult spatiu pentru terasele astea. Sunt multe clădiri intr-o stare destul de decrepită, multe spaţii nefolosite", a declarat un locuitor al Capitalei.

Arhitecţii cred că închiderea circulaţiei nu este o variantă bună.

"De exemplu, o deschidere de stradă doar pietonală pe o stradă care nu are un prospect comercial nu este logică si nu este deloc recomandată. Accesibilitatea auto este iarăşi esenţială în a putea păstra businessul în zonă", a declarat Mario Kuibuş, arhitect.

Proiectul câştigător va fi ales într-un concurs organizat în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor.

Concurs de idei va fi şi în Sectorul 2 pentru amenajarea spațiilor verzi dintre blocurile din cartierul Pantelimon. Pot participa cu idei tineri cu vârste până în 28 de ani.

