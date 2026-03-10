Spital din Capitală caută specialiști: 5 posturi scoase la concurs pentru recuperare medicală

Spitalul Clinic Sfântul Pantelimon din Capitală a scos la concurs cinci posturi pentru specialiști în recuperare medicală, într-un moment în care tot mai mulți pacienți au nevoie de astfel de servicii, iar spitalele se confruntă cu lipsă de personal.

Este vorba despre două posturi de kinetoterapeut și trei posturi de asistent medical de balneofizioterapie (BFT), profesioniști esențiali pentru pacienții care au nevoie de recuperare după accidente, intervenții chirurgicale sau afecțiuni neurologice.

Managerul spitalului, Cristian Bălălău, spune că unitatea medicală are deja infrastructura necesară pentru astfel de servicii, însă este nevoie de personal care să lucreze efectiv cu pacienții.

„Avem dotări, avem tot ce ne trebuie, doar să vină oameni care își doresc să muncească”, a declarat managerul spitalului.

Cerere tot mai mare pentru recuperare medicală

Recuperarea medicală a devenit una dintre cele mai solicitate specialități din sistemul sanitar, mai ales în marile orașe. Pacienții ajung la astfel de servicii după accidente rutiere, traumatisme, intervenții ortopedice sau după episoade neurologice, precum accidentele vasculare cerebrale.

În multe cazuri, recuperarea începe încă din spital și continuă ulterior în ambulatoriu sau în centre specializate. Specialiștii în kinetoterapie și balneofizioterapie lucrează direct cu pacienții pentru a-i ajuta să își recâștige mobilitatea și autonomia.

În București însă, lista de așteptare pentru astfel de servicii poate ajunge la câteva săptămâni sau chiar luni, în special în spitalele publice.

Rolul kinetoterapeuților și al asistenților BFT

Kinetoterapeuții sunt specialiștii care se ocupă de programe personalizate de exerciții terapeutice, menite să refacă mobilitatea articulațiilor, forța musculară și coordonarea pacienților.

De cealaltă parte, asistenții medicali de balneofizioterapie se ocupă de procedurile de recuperare precum electroterapia, ultrasunetele, terapia cu laser sau alte tehnici utilizate în tratamentele de fizioterapie.

Împreună, aceste echipe sunt esențiale pentru pacienții care trec prin perioade lungi de recuperare, uneori de luni sau chiar ani.

Concursul, organizat în perioada următoare

Reprezentanții spitalului spun că posturile sunt scoase la concurs conform procedurilor din sistemul public de sănătate, iar cei interesați trebuie să îndeplinească condițiile de studii și vechime prevăzute de legislația în vigoare.

Anunțul vine în contextul în care spitalele publice încearcă să își completeze echipele medicale, după perioade în care posturile au fost blocate sau ocupate cu dificultate.

