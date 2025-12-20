Mega Image a anunţat programul de funcţionare al magazinelor din Bucureşti şi din restul ţării în perioada Crăciunului. Ca în fiecare an, programul va fi modificat, iar în ziua de Crăciun toate supermarketurile din rețea vor fi închise.

Care este programul magazinelor Mega Image de Crăciun, în 2025

Astfel, în ajun de Crăciun, pe 24 decembrie 2025 este, magazinele vor avea program între orele 07:00 – 21:00.

În prima zi de Crăciun, pe 25 decembrie 2025, magazinele Mega Image sunt închise.

În a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, magazinele Mega Image vor funcționa după un program redus, între orele 9:00 și 19:00.

