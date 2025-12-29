Program Mega Image de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise supermarketurile între 30 decembrie și 3 ianuarie
Lanțul de magazine Mega Image a anunțat că va funcționa după un program special de Anul Nou. Pe 1 ianuarie, toate magazinele vor fi închise.
Iată care este programul magazinelor Mega Image între 30 decembrie 2025 și 3 ianuarie 2026:
- 30 decembrie 2025: program normal;
- 31 decembrie 2025: 07:00 – 19:00;
- 1 ianuarie 2026: Închis;
- 2 ianuarie 2026: 09:00 – 19:00;
- 3 ianuarie 2026: program normal.
Mega Image are program special și pentru livrări comenzi online.
- 30 decembrie: program normal de livrare;
- 31 decembrie 08:30 – 16:00;
- 1 ianuarie: Serviciu de livrare indisponibil;
- 2 ianuarie 10:00 – 18:00
