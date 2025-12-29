Antena Meniu Search
Program Mega Image de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise supermarketurile între 30 decembrie și 3 ianuarie

Lanțul de magazine Mega Image a anunțat că va funcționa după un program special de Anul Nou. Pe 1 ianuarie, toate magazinele vor fi închise.

de Redactia Observator

la 29.12.2025 , 15:46
Program Mega Image de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise supermarketurile între 30 decembrie și 3 ianuarie

Iată care este programul magazinelor Mega Image între 30 decembrie 2025 și 3 ianuarie 2026: 

  • 30 decembrie 2025: program normal;
  • 31 decembrie 2025: 07:00 – 19:00;
  • 1 ianuarie 2026: Închis;
  • 2 ianuarie 2026: 09:00 – 19:00;
  • 3 ianuarie 2026: program normal.

Mega Image are program special și pentru livrări comenzi online.

  • 30 decembrie: program normal de livrare;
  • 31 decembrie 08:30 – 16:00;
  • 1 ianuarie: Serviciu de livrare indisponibil;
  • 2 ianuarie 10:00 – 18:00 
mega image program
