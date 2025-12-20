Care este programul magazinelor PENNY de Crăciun, în 2025
PENNY a anunţat programul de funcţionare al magazinelor din Bucureşti şi din restul ţării în perioada Crăciunului. Ca în fiecare an, programul va fi modificat, iar în ziua de Crăciun toate supermarketurile din rețea vor fi închise.
Astfel, în perioada 17–23 decembrie 2025, magazinele vor fi deschise în intervalul 07:00–22:00.
În 24 decembrie, acestea vor avea un program mai scurt, între 07:00–18:00.
În prima zi de Crăciun, pe 25 decembrie, magazinele PENNY vor fi închise.
Ulterior, din 26 decembrie magazinele vor fi redeschise, dar cu un program mai scurt, 10:00–18:00.
