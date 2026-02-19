Zeci de pasageri aşteaptă încă de ieri să decoleze de pe Aeroportul Otopeni. Este vorba despre un zbor spre Paris şi unul spre Valencia operate de două companii low cost.

Evident, răbdarea oamenilor a ajuns la limită. Pasagerii spun că la un moment dat au fost urcaţi în avion, dar ulterior au fost debarcaţi. "Acești oameni stau de 12 ore. Și-au bătut joc de noi!"

"Măcar să ne spună: plecați acasă oameni buni și veniți peste o lună!", spun oamenii revoltați.

Oamenii au primit vouchere pentru apă şi hrană, dar spun că nu le-au putut folosi. Potrivit comunicatului dat de dimineaţă de reprezentanţii aeroportului, traficul aerian se desfășoară în condiții de iarnă, conform planului de zbor. Iar întârzierile punctuale au legătură cu degivrarea aeronavelor.

Ce spun reprezentanții aeroporturilor

Pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti și Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu, traficul aerian se desfășoară în condiții de iarnă, conform planului de zbor.

Pistele sunt deschise. Nu există anulări din cauze meteo. Aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă. Unele zboruri pot înregistra întârzieri punctuale, generate de operațiunea de degivrare a aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor.

Se intervine constant cu utilajele proprii pentru menţinerea condițiilor de operare.

Recomandăm pasagerilor să își ia toate măsurile pentru a se prezenta în timp la aeroport și să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informații referitoare la propriile zboruri.

