"Auschwitz-ul câinilor din Suceava". Fiul primăriței din Berchișești, acuzat că a ucis 662 de câini

Medicul veterinar care administra adăpostul "Imperiul Cățeilor", cunoscut în spațiul public drept "Auschwitz-ul câinilor din județul Suceava", a fost pus oficial sub acuzare pentru uciderea ilegală a 662 de câini, animale pentru gestionarea cărora fuseseră alocate fonduri publice, potrivit News.ro.

Potrivit anchetatorilor, eutanasierile ar fi fost realizate cu nerespectarea prevederilor legale, care permit o astfel de măsură doar în cazul animalelor diagnosticate cu boli incurabile, în urma unui examen efectuat de un medic veterinar. La această evaluare pot participa și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale pentru protecția animalelor. Procurorii susțin că medicul menționa în documente justificări precum "agresivitate", "fractură", "dermatită", "tumoră" sau "bătrânețe", fără ca deciziile de eutanasiere să fie susținute de documentația medicală necesară. În cele mai multe dintre cazuri, motivul invocat pentru eutanasierea câinilor ar fi fost comportamentul agresiv.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, care instrumentează acest dosar, a de anul trecut, anunţă, vineri că prin ordonanţa procurorului din data de 7 august a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţaă de un medic veterinar care ar fi eutanasiat ilegal sute de câini. Bărbatul, care este fiul primăriţei din Berchişeşti, Violeta Ţăran şi al unui conslier din cadrul Direcţiei Sanitar-Veterinare Suceava, fusese reţinut joi, după ce mai multe luni ancheta s-a derulat in rem, cercetrile vizând faptele şi nu persoană anume.

Ce arată ancheta procurorilor

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Veterinarul a fost inculpat pentru comiterea infracţiunii de "uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept", procurorii susţinând că a ucis ilegal 662 de câini, între 21 decembrie 2023 şi 4 aprilie 2026. Din datele privind faptele reiese că el a continuat să omoare ilegal câini inclusiv după ce ancheta care viza adăpostul pe care ăl gestiona a fost ncepută de către Poliie şi Parchet.

"În fapt, s-a stabilit că inculpatul a ucis, cu intenţie, fără drept, mai multe exemplare canine, în perioada 21.12.2023-04.04.2026, în sensul că a eutanasiat din motive medicale, respectiv boală cronică şi agresivitate, mai multe exemplare canine din cadrul adăpostului, încălcând astfel prevederile art. 5, alin. (1) din O.U.G. nr. 155 din 21 noiembrie 2001 - privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân "animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, în urma unui examen medical, efectuat de medicul veterinar, examen la care pot asista reprezentanţi din partea organizaţiilor neguvernamentale pentru protecţia animalelor, în baza fişei de observaţie, vor putea fi eutanasiate de îndată", precum şi ale art. 9 din Legea cu nr. 205/2004 privind protecţia animalelor – republicată - (1) "este interzisă eutanasierea câinilor, a pisicilor şi a altor animale realizată cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege, (2) Prin excepţie, animalele cu boli incurabile constatate în condiţiile legii de medicul veterinar vor fi eutanasiate de îndată", în sensul că singurele excepţii prevăzute de lege, care permit efectuarea eutansierilor, de către medicii veterinari de liberă practică, sunt o boală incurabilă a unui animal, atestată prin documente justificative, precum şi eutanasierea exemplarelor canine în cadrul adăposturilor publice, în baza unei decizii emise de către o persoană împuternicită în acest sens de către primar, în conformitate cu art. 7, alin. (2) din O.U.G. nr. 155 din 21 noiembrie 2001 - privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân", informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceaa printr-un comunicat dat publicităţi vineri.

Motivele invocate pentru eutanasierea câinilor

Potrivit procurorilor, veterinarul a eutanasiat 513 câini invicând "agresivitatea", 54 exemplare canine au fost eutanasiate pe motiv de "parvovirus", 34 exemplare canine pe motiv de "traumatism". Alţi 21 câini au fost ucişi fiindcă ar fi avut "fractură", pentru 17 exemplare canine motivul invocat a fost "tumoră", 11 câini au fost eutanasiaţi fiindcă sufereau de "dermatită", 4 exemplare canine au fost eutanasiate pe motiv de "stop cardio-respirator". Câte un câine a fost ucis invocându-se ca motive "gastroenterita", "bătrâneţea", respectiv "hemoragie".

Procurorii spun că în cazul sutelor de câini eutanasiaţi nu a existat o fişă de observaţie întocmită în urma examenului medical. Mai mult, în cazul a cinci câiini medicul nici nu a trecut un motiv pentru a justifica decizia de eutanasiere.

Inculpatul a fost plasat sub controlul judiciar.