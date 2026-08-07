Cine e bărbatul care a mâzgălit stânca de pe Transfăgărăşan. Declaraţia de dragoste îl poate costa 6000 de lei

Bărbatul care a stârnit un val de indignare după ce a scris cu spray o declaraţie de dragoste pentru "ANNA" pe o stâncă de pe Transfăgărăşan a fost identificat de poliţişti. Este un bucureştean de 55 de ani, iar gestul care a devenit viral şi a provocat numeroase reacţii online, printre care şi "Anna, ţine-ţi prostul acasă!", l-ar putea costa până la 6.000 de lei.

"În continuarea verificărilor efectuate în cazul sesizat la data de 5 august 2026, privind intervenţia unui bărbat asupra unor formaţiuni stâncoase din zona Transfăgărăşan, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Curtea de Argeş au identificat persoana bănuită de comiterea faptei", informează, vineri, oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.

Bărbatul are 55 de ani şi este din Bucureşti

Potrivit unor surse, el are 55 de ani şi este din Bucureşti.

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Comisarii din cadrul Gărzii de Mediu Argeş sunt cei care vor dispune măsurile legale faţă de acesta, având în vedere natura faptei şi prevederile legale.

Conform legislaţiei, el riscă o amendă contravenţională cuprinsă între 3.000 şi 6.000 de lei.

Declaraţia de dragoste pentru "ANNA" a stârnit un val de reacţii pe internet

Un bărbat a fost filmat în timp ce desenează cu un spray de graffiti, pe o stâncă de pe Transfăgărăşan, o declaraţie de dragoste unei femei numite Anna. Imaginile publicate de reprezentanţii Salvamont au stârnit un val de reacţii dezaprobatoare pe internet. De la "Anna ţine-ţi prostul acasă!", până la mesaje prin care bărbatul este catalogat folosind expresii deloc măgulitoare, cei care au comentat au cerut instituţiilor abilitate sancţionarea acestuia.

Joi, poliţiştii şi comisarii de mediu din judeţul Argeş au anunţat că fac verificări pentru identificarea bărbatului filmat pe Transfăgărăşan şi că vor lua "măsurile legale care se impun" în urma actului de vandalism.