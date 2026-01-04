O locuință din localitatea Havârna, județul Botoșani, a fost distrusă aproape complet într-un incendiu violent izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică. Flăcările au fost stinse după mai bine de cinci ore de luptă cu focul, iar soția proprietarului a ajuns la spital, în stare de șoc. Primele date arată că incendiul ar fi pornit de la o țigară aprinsă.

Casa le-a ars ca o torță, în miez de noapte, în Botoşani. O țigară uitată ar fi declanșat incendiul - ISU Botoşani

Potrivit ISU Botoşani, pentru stingerea incendiului a fost nevoie de o intervenţie de peste cinci ore a pompierilor militari şi voluntari.

"La faţa locului au intervenit, în cel mai scurt timp, două echipaje din cadrul Punctului de Lucru Darabani, Detaşamentului de Pompieri Dorohoi, precum şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Havârna, cu patru autospeciale de stingere. De asemenea, a fost prezent şi un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă. Pompierii au constatat că ardeau generalizat locuinţa şi mai multe anexe lipite de aceasta", au precizat oficialii ISU.

Soţia proprietarului a suferit un atac de panică şi a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Cauza probabilă a incendiului de la Buimăceni a fost stabilită ca fiind țigară aprinsă uitată lângă materiale combustibile, transmite ISU Botoşani.

