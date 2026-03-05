Antena Meniu Search
De ce elevii nu ar trebui să înceapă școala la prima oră a dimineții

Elevii ar trebui să înceapă școala mai târziu, este recomandarea cercetătorilor elveţieni. Explicaţia medicală este că la ora 8 dimineaţa, copiii ajung la şcoală înainte ca organismul lor să fie cu adevărat treaz, iar acest lucru ar putea avea consecințe grave.    

de Cristina Niță

la 05.03.2026 , 13:33

Explicația ține de biologie. În perioada adolescenței, ceasul intern se modifică. Tinerii adorm mai târziu și automat se trezesc mai greu dimineața. Asta înseamnă că la prima oră mulți sunt încă somnoroşi, se concentrează mai greu și rețin mai puține informații.

Experții atrag atenția că lipsa somnului afectează nu doar notele, ci și echilibrul emoțional al tinerilor. Studiile internaționale arată că acolo unde cursurile au început mai târziu, chiar și cu 30-60 de minute, elevii au dormit mai mult, au lipsit mai rar de la liceu și au avut rezultate mai bune la școală.

Specialiștii recomandă ca liceele să înceapă după ora 8 și jumătate. De altfel, sunt țări europene care au luat deja primele măsuri. Estonia va muta ora de început a școlii la ora 9 dimineața, în loc de 8, începând din septembrie.

coala elevi ore
