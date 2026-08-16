Cât au scos din buzunar bucureştenii pentru o zi la grătar în Pădurea Cernica

Miros de mici, carne sfârâind pe grătar, mese pline și pahare ridicate în cinstea sărbătoriților. Așa a arătat ziua de Sfânta Maria pentru bucureștenii care au rămas în Capitală. Mulţi au ales să petreacă în aer liber şi încă de dimineață, familiile și grupurile de prieteni și-au făcut provizii, au încărcat portbagajele și au plecat spre zonele de picnic.

Cei care au ales să nu plece foarte departe de Capitală în această minivacanță s-au retras la iarbă verde. Şi-au adus familiile și au încins grătarul pentru a-i sărbători pe cei care poartă numele Sfintei Maria. "Nu am vrut să fim intr-o zonă aglomerată de asta ne bucurăm. Atât timp cât suntem suntem în familie e tot ce contează".

La Pădurea Cernica, fiecare a venit cu propriul meniu. Pe mese au apărut micii, cârnații, ceafa de porc, pulpele de pui și legumele. Bărbații au dat testul grătarului, iar femeile s-au ocupat de salată. "Întotdeauna, lângă o carne, este binevenită o salată cu roșii. Noi am făcut o salatę turcească astăzi cu pătrunjel, rodie".

Câte familii la grătar, tot atâtea reţete. Fiecare are propriul secret. Unii lasă carnea la marinat de cu seară, alții se bazează pe combinația clasică de usturoi, boia și piper. Iar când vine vorba de mici, muștarul e nelipsit.

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Cei care au vrut să-și pună și abilitățile de pescuit la încercare au ales lacul Pasărea. "E o locație frumoasă, e liniște, nu ne deranjează nimeni. Nu neapărat pentru pește, mai mult locația, vedeți și voi cum e. E niște natură, tot ce trebuie".

Distracția are însă și un cost. În spațiile special amenajate, accesul în zona de grătare este de 20 de lei de persoană, închirierea grătarului costă 75 de lei, iar masa încă 75 de lei. Astfel, pentru o familie de patru persoane, o zi la grătar ajunge la aproximativ 230 de lei, fără mâncare și băuturi.