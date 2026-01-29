Pârtiile perfecte din Poiana Brașov nu apar peste noapte ca prin magie. Ca schiorii să se bucure încă de la prima oră a dimineţii de o pârtie netedă, amenajarea acestora se fac încă din miez de noapte. Iar reacţiile sunt, bineînţeles, pe măsura muncii.

Imediat după ce au primit sectoarele pe care vor lucra, tehnicienii de pârtii îşi iau utilajele şi se apucă de treabă.

Asta înseamnă amenajarea unei zone extrem de abrupte pe pârtie. Pe pârtia Lupului, în zona superioară a domeniului schiabil Poiana Braşov şi utilajul de bătătorit zăpada trebuie să lucreze asigurat într-un troliu cu cablul de peste o mie de metri lungime.

Reporter: Sunt zone unde e mai greu de bătut?

"Da. Zonele care necesită ocolite. Acolo e mai complicat şi depinde şi de condiţiile zăpezii. Cel mai greu e când e zăpadă udă.", a spus Bogdan Filip, tehnician de pârtie.

Pe domeniul schiabil din Poiana Brașov, care se întinde pe mai bine de 20 de kilometri de pârtii și mai mult de 80 de hectare, fiecare noapte este o cursă contra timpului.

"În momentul de faţă lucrăm cu 5 utilaje. Undeva în funcţie de noapte, avem între 6 şi 10 ore de activitate.", a adăugat Adrian Biriboiu, șef Serviciul Întreținere Pârtii.

După multe ore de muncă, pârtia este "la dungă" - perfectă pentru dimineaţă, atunci când ajung şi primii schiori.

Turist: Tot timpul noi venim dimineaţă.

Reporter: De ce?

Turist: Pentru că zăpada e mult mai mişto, cu urme de ratrack, nu se compară cu nimic altceva.

Reporter: Cum este să schiaţi dimineaţă, la prima oră?

Turist: Cel mai bine.

Reporter: De ce?

Turist: Zăpada este dreaptă, este aranjată, nu sunt adunături de zăpadă, se merge bine.

Vinerea și sâmbăta sunt zilele în care pârtiile Lupului Inferior și Drumul Albastru sunt amenajate de două ori pe zi. Stratul de alunecare va fi pregătit, iar apoi schiorii sunt aşteptaţi să coboare, cu instalația de nocturnă aprinsă până la ora 20:00.

