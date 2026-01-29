Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Munca din spatele pârtiilor perfecte. Cum arată nopţile tehnicienilor din Poiana Braşov

Pârtiile perfecte din Poiana Brașov nu apar peste noapte ca prin magie. Ca schiorii să se bucure încă de la prima oră a dimineţii de o pârtie netedă, amenajarea acestora se fac încă din miez de noapte. Iar reacţiile sunt, bineînţeles, pe măsura muncii. 

de Claudiu Loghin

la 29.01.2026 , 07:47

Imediat după ce au primit sectoarele pe care vor lucra, tehnicienii de pârtii îşi iau utilajele şi se apucă de treabă.

Asta înseamnă amenajarea unei zone extrem de abrupte pe pârtie. Pe pârtia Lupului, în zona superioară a domeniului schiabil Poiana Braşov şi utilajul de bătătorit zăpada trebuie să lucreze asigurat într-un troliu cu cablul de peste o mie de metri lungime.

Reporter: Sunt zone unde e mai greu de bătut?

Articolul continuă după reclamă

"Da. Zonele care necesită ocolite. Acolo e mai complicat şi depinde şi de condiţiile zăpezii. Cel mai greu e când e zăpadă udă.", a spus Bogdan Filip, tehnician de pârtie.       

Pe domeniul schiabil din Poiana Brașov, care se întinde pe mai bine de 20 de kilometri de pârtii și mai mult de 80 de hectare, fiecare noapte este o cursă contra timpului.

"În momentul de faţă lucrăm cu 5 utilaje. Undeva în funcţie de noapte, avem între 6 şi 10 ore de activitate.", a adăugat Adrian Biriboiu, șef Serviciul Întreținere Pârtii.

După multe ore de muncă, pârtia este "la dungă" - perfectă pentru dimineaţă, atunci când ajung şi primii schiori.

Turist: Tot timpul noi venim dimineaţă. 

Reporter: De ce?

Turist: Pentru că zăpada e mult mai mişto, cu urme de ratrack, nu se compară cu nimic altceva.

Reporter: Cum este să schiaţi dimineaţă, la prima oră?

Turist: Cel mai bine.

Reporter: De ce?

Turist: Zăpada este dreaptă, este aranjată, nu sunt adunături de zăpadă, se merge bine.

Vinerea și sâmbăta sunt zilele în care pârtiile Lupului Inferior și Drumul Albastru sunt amenajate de două ori pe zi. Stratul de alunecare va fi pregătit, iar apoi schiorii sunt aşteptaţi să coboare, cu instalația de nocturnă aprinsă până la ora 20:00.

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin Like

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

partie ski poiana brasov amenajare partii
Înapoi la Homepage
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Gigi Becali i-a trezit la realitate pe Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu: „Vrăjeală! Nu aveți nicio ofertă!”
Gigi Becali i-a trezit la realitate pe Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu: „Vrăjeală! Nu aveți nicio ofertă!”
CNAS vrea să schimbe regulile pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii
CNAS vrea să schimbe regulile pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii
Șoferul microbuzului implicat în accidentul din Timiș era drogat. Polițiștii au preluat două pliculețe suspecte
Șoferul microbuzului implicat în accidentul din Timiș era drogat. Polițiștii au preluat două pliculețe suspecte
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu schimbările din programa şcolară?
Observator » Evenimente » Munca din spatele pârtiilor perfecte. Cum arată nopţile tehnicienilor din Poiana Braşov