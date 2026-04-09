De Paște, toate drumurile duc spre familie, iar românii își fac calculele ca să ajungă cât mai ieftin acasă. Prețurile au crescut pentru aproape toate variantele de transport, iar diferențele de cost pot ajunge și la 250 de lei pentru același drum. Gările sunt deja aglomerate, iar CFR estimează că, anul acesta, numărul pasagerilor va fi mult mai mare.

Înainte de plecare, ne-am făcut calculele pentru un drum doar dus, pe ruta București - Cluj-Napoca. Dacă merg singură cu mașina, va trebui să pun combustibil de aproximativ 290 de lei. Dacă mai iau o persoană, evident, costul se împarte la jumătate. Însă și un bilet de autocar costă peste 200 de lei, iar un bilet de avion ajunge la 75 de euro.

CFR se așteaptă la un trafic mai mare decât anul trecut

Dacă acceptăm să mai luăm în mașină doi străini, costul drumului scade la puțin peste 100 de lei. În acest caz, mașina e cea mai avantajoasă variantă. Pentru cei care călătoresc singuri, însă, cea mai ieftină variantă rămâne trenul. Pentru un bilet la clasa a II-a până la Cluj-Napoca vom plăti 138 de lei. Mulți aleg trenul nu doar pentru preț, ci și pentru reducerile de care beneficiază elevii, studenții sau pensionarii. Chiar dacă drumul durează mai mult și există riscul întârzierilor.

CFR se așteaptă la un trafic mai mare decât anul trecut. Numărul rezervărilor este deja ridicat, iar cele mai aglomerate zile vor fi chiar înainte de Paște. "Anul trecut au fost peste 550.000 de călători. Suntem la jumătatea perioadei de sărbători, ieri erau înregistrate peste 260 de mii de rezervări. Așteptăm să monitorizăm 13 aprilie și 14. Previziunile sunt că anul acesta vor călători și mai mulți decât anul trecut. E sărbătoare de familie, toată lumea pleacă acasă", a declarat Ada Mesesan, purtător de cuvânt CFR Călători. În schimb, autogările sunt tot mai goale. Deși autocarul poate fi mai rapid pe anumite rute și oferă mai mult confort, prețurile mari îi țin pe oameni departe.

"Nu mai are lumea bani. Motorina e 10 lei. Nu mai merge lumea. Au scăzut călătorii de la an la an. Foarte mult. De la pandemie s-a dus mai mult de jumătate în jos", a declarat Cosmin Sava, proprietar firmă de transport. Companiile aviatice vin cu tot mai multe zboruri interne. Practic, putem să zburăm din orice zonă din ţară în capătul opus, însă ne vă costa de la 70 de euro în sus.

