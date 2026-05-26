Justiţia a eşuat din nou! Ameninţată cu moartea de fostul iubit, o tânără din Cluj a fost „ocrotită“ cu un simplu ordin de protecţie. Individul a năvălit în curtea ei şi a făcut măcel. A înjunghiat-o pe fosta iubită şi pe sora ei, iar mama lor a murit în timp ce încerca să le protejeze. Agresorul purtase şi brăţară de monitorizare, dar judecătorii au anulat decizia după doar câteva zile.

Fosta iubită a atacatorului, în vârstă de 18 ani, a fost lovită prima cu un cuţit. Mama şi sora ei au sărit să o apere, dar au fost şi ele înjunghiate. Grav rănite, fiicele au supravieţuit, dar mama lor a murit înainte să ajungă medicii. Agresorul a dispărut imediat de la locul crimei.

"Era copil agresiv. Pe faţa lui se vedea blând, dar numai el ştia ce face. A făcut aseară live şi se lăuda, lasă că vedem ce se întâmplă dimineaţă. Pe ea, aseară. Peste tot a ameninţat", spune un tânăr.

Agresorul, în vârstă de 24 de ani, era temut pentru violenţa lui de toţi vecinii lui din comuna Luna, aflată la 50 de kilometri de Cluj-Napoca. În ciuda ameninţărilor că o va ucide pe fosta iubită, judecătorii au considerat că este suficient să îi impună să stea la distanţă de ea.

Măcel comis lângă Cluj

"Pe numele agresorului figura emis un ordin de protecție de către Judecătoria Luduș, la data de 14 mai, prin care avea obligația de a păstra o distanță minimă de 15 metri față de locuința victimei", a declarat Iulian Timşa - IPJ Cluj.

Atacatorul îi aştepta în patul lui pe poliţişti şi a avut o reacţie stupefiantă.

"El era acasă. Încă râdea. Zicea că nu s-a întâmplat nimic", a declarat un vecin.

Acuzat de omor, agresorul ar putea primi cea mai aspră condamnare: 25 de ani de închisoare. Conducerea Poliției Române a cerut verificări la secţiile care ar fi trebuit să le protejeze pe adolescenta de 18 ani, pe mama şi pe sora ei.

