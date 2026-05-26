Ancheta procurorilor din Constanța, arestaţi pentru corupţie, se adâncește. Gigi Ștefan și Teodor Niță sunt acuzați că trăgeau sfori în dosare, iar justiţia era monedă de schimb pentru propriile interese. Iar influența lor ar fi ajuns până în instituții-cheie, de la Poliție până la alți magistrați. Judecătorii vorbesc despre o lipsă uriaşă de moralitate. Pentru jocurile pe care le făceau primeau bani, băutură, iezi, miei, inclusiv organe pentru drob.

"La câte persoane aţi deschis dosare?", întreabă un reporter.

Cei doi procurori cunoscuți din Constanța au pus în picioare, potrivit anchetatorilor, un mecanism

bine uns de putere locală. Pretindeau ca au influenţă pana la conducerea Electrica şi ar fi făcut presiuni inclusiv asupra șefului Apelor Române Constanța, pentru ca instituția să nu mai prelungească contractele de închiriere pentru 76 de operatori de plajă din Năvodari.

În sala de judecată, cei doi magistrați din Constanța au încercat să demonteze acuzațiile procurorilor. Avocatul lui Gigi Ștefan a venit și cu propria variantă: spune că în poveste nu ar fi existat plicuri cu bani, ci doar două sticle de băutură oferite drept cadou.

Colegi de-ai procurorilor Ghiţă şi Niţă au fost audiaţi şi au confirmat că anumite dosare ar fi fost ajustate din pix. În funcţie de interese, procurorii primeau bani, pălincă sau scrumbie.

Un prim procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța a avut mai multe discuții cu procurorul Niță Teodor în legătură cu preluarea unor dosare înregistrare pe rolul Parchetului, invocând ca motive "că vrea să le lucreze punctual".

Doar că multe cazuri ajungeau să fie închise sau măsluite, după bunul plac. În acelaşi dosar, anchetatorii susţin că Niţă şi-ar fi ajutat soţia să intre în posesia unui teren, după ce a trimis în judecată un bărbat sub acuzaţia de lucrări neautorizate. Anchetatorii au scos acum la iveală că cel mai probabil bărbatul era nevinovat.

La Parchetul General, ancheta s-a mutat din birouri direct în telefoane. Cei doi procurori au petrecut ore intregi la perchezițiile informatice, în timp ce anchetatorii căutau printre mesaje și fișiere eventuale probe care să completeze dosarul.

După ce l-am întâlnit pe domnul procuror Niță, având în vedere modul în care acesta mi-a solicitat să găsesc o variantă pentru a-l ajuta pe prietenul său, precum și afirmația acestuia "doar știi cine este în județ", arăt că am simțit o presiune constantă în sensul că vor fi urmări asupra mea!''

Teodor Niţă a fost denunţat de un ofiţer ISU Constanţa, care susţine că ar fi fost presat, inclusiv prin intermediul unor poliţişti, să nu sancţioneze un restaurant de pe litoral care era pe numele unui apropiat al magistratului.

În interceptările din dosar apare frecvent numele fostului consilier judeţean Daniel Learciu, cel căruia procurorul Gigi Ştefan încerca să i salveze permisul. În discuţii apar şi promisiuni de influenţă , de la consilii judeţene până la structuri locale.

Daniel Learciu: Aşa. Deci, cu GENY îi spuneţi dumneavoastră că îl sun eu ca să aibă mai mare greutate când îl sun?

Procuror Ştefan Gigi Valentin: Da, îl sun acum. Acum îl sun.

Daniel Learciu: La preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi trebuie să ajung. Şi cu FLORIN când dăm aia pentru...? Deci... cu FLORIN şi...primărie.

Tot Gigi Ştefan ar fi făcut intervenţii şi în favoarea unor poliţişti sau persoane apropiate, fie pentru soluţionarea unor dosare, fie pentru obţinerea unor poziţii în instituţii publice.

Procuror Ştefan Gigi Valentin: Deci, nu iau prin transfer. Ai văzut. Doar concurs. Ai studii economice?

Elena Alexandra Păcuraru: Economice și juridice. Dar chiar și așa, cine știe când scot ei la concurs.

Gigi Ştefan şi Teodor Niţă au contestat măsura arestării, iar Înalta Curte urmează să decidă dacă cei doi rămân în continuare în spatele gratiilor.

