Presupusul bilet de sinucidere al lui Epstein, desecretizat de un judecător din New York

Un judecător federal din New York a făcut public un document despre care se susține că ar fi fost scris de Jeffrey Epstein înainte de moartea sa. În bilet apare fraza: "Este un privilegiu să poți alege momentul în care îți iei rămas-bun", relatează Reuters.

Jeffrey Epstein, finanțistul american acuzat de trafic sexual și abuz asupra minorilor, a fost găsit mort în celula sa din Manhattan, în august 2019. Autoritățile au concluzionat atunci că a fost vorba despre o sinucidere.

Documentul scris de mână ar fi fost descoperit de fostul său coleg de celulă, Nicholas Tartaglione. Acesta execută în prezent patru condamnări consecutive pe viață pentru crime legate de traficul de droguri, potrivit Reuters.

Biletul a fost desecretizat de judecătorul federal Kenneth Karas, după o solicitare venită din partea publicației The New York Times, care relatase despre existența documentului săptămâna trecută.

Judecătorul a explicat că documentul poate fi făcut public deoarece a fost depus în dosarul penal al lui Tartaglione și intră astfel sub incidența dreptului publicului de acces la documente judiciare. Totuși, magistratul a precizat că nu garantează autenticitatea biletului și nici nu a analizat modul în care acesta a fost păstrat de-a lungul timpului.

"Nicio parte nu a identificat vreun motiv suficient care să justifice păstrarea documentului sub sigiliiu", a decis judecătorul.

Mesajul, scris pe o foaie galbenă, conține și alte afirmații atribuite lui Epstein: "M-au investigat luni întregi - nu au găsit nimic!!! Așa că au ajuns la acuzații vechi de 15 ani". Într-un alt pasaj apare fraza: "Ce vreți să fac? Să izbucnesc în plâns? Nu e distractiv - Nu merită!!"

Epstein pledase vinovat în 2008, în Florida, pentru solicitarea serviciilor sexuale ale unei minore, caz care s-a încheiat atunci printr-un acord controversat și o pedeapsă redusă. În iulie 2019, el a fost arestat din nou și acuzat de trafic sexual de minori, fiind suspectat că a recrutat și abuzat fete minore în New York și Florida.

Biletul ar fi apărut pentru prima dată în iulie 2019, după ce Epstein a fost găsit în viață în celulă, cu urme pe gât, într-un incident descris ulterior de autorități drept o aparentă tentativă de sinucidere. Potrivit declarațiilor publice ale lui Tartaglione, documentul era ascuns într-o carte aflată în celula comună.

Jeffrey Epstein a murit câteva săptămâni mai târziu, pe 10 august 2019, într-un alt incident catalogat oficial drept sinucidere.

Subiectul a revenit recent în atenția publică după ce Tartaglione a menționat existența biletului într-un podcast anul trecut, iar publicația The New York Times a relatat că documentul nu ar fi fost analizat niciodată de anchetatorii federali și nici inclus în milioanele de pagini făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA în ultimii ani.

Denisa Vladislav

