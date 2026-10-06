Peste o mie de oameni au fost prezenți la protestul din centrul Capitalei, de Ziua Mondială a Animalelor. Și față de alte proteste, acesta chiar a avut un scop precis: stăpânii necuvântătoarelor vor o viață mai bună pentru ele. Iar acest lucru să știți că poate începe cu simpla adopție. Odată adoptat, animalul de companie are și el nevoile lui. De asemenea, noul stăpân trebuie să cunoască istoricul medical al animalului, de multe ori ignorat. Iar o discuție cu reprezentanții adăpostului ar fi un prim pas important înainte de a aduce patrupedul acasă.

Pentru o pisică, mutarea într-o casă nouă începe cu mirosuri necunoscute, voci și locuri pe care încă nu le-a explorat. Poate să se ascundă sub pat sau să păstreze distanța față de oamenii care vor să o mângâie. Pentru Dassy acomodarea a fost dificilă.

"Dacă știam despre istoricul medical, cred că m-aș fi speriat puțin. Aș fi fost un pic mai precaută fiind și tânără, neavând responsabilități"

Doar 33% dintre stăpâni iau în calcul istoricul medical al animalului

Datele arată că doar 33% dintre stăpâni iau în calcul istoricul medical al animalului, iar 27% țin cont de comportamentul său anterior.

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Pregătirea începe însă înainte de plecarea din adăpost. Vârsta, nivelul de energie și comportamentul animalului contează în alegere.

"Un bol, o jucărie, o litieră. Sunt doar primele cumpărături. O pisică are nevoie zilnic de hrană, apă proaspătă, o litieră curată și timp pentru joacă. La acestea se adaugă cheltuielile pentru nisip și îngrijire veterinară. Iar dacă plecăm în vacanță, cineva trebuie să vină zilnic să o îngrijească" spune reporterul Observator Oana Bogdan.

Locuința are nevoie, la rândul ei, de pregătire. Un loc pentru zgâriat, spații de odihnă și posibilitatea de a se retrage îi permit pisicii să își manifeste comportamentele firești.

"Se practică și genul acesta de acomodare. Luam 3-4 zile și văd dacă se acomodează cu casa, cu membrii familiei" spune medicul veterinar Marin Cristian Florin.

Ce trebuie să ştie cei care adoptă un câine

În cazul celor care adoptă un câine, apar și alte responsabilități. Plimbările zilnice, timpul pentru joacă și dresajul trebuie să își facă loc în programul viitorilor stăpâni.

"Fiecare rasă are propriile caracteristici și comportamentul acelui câine este dat de caracteristicile rasei. Problemele de sănătate costă. Vorbim despre o hrană, poate de dietă. Toate aceste lucruri costă" spune Cătălina-Andreea Trănescu, directorul ASPA.

Cu tot cu hrană, produse de igienă și bani puși deoparte pentru veterinar, bugetul lunar poate ajunge la 500 de lei pentru o pisică și la 700 de lei pentru un câine, în funcție de nevoile animalului.