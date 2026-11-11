Un cuplu oferă cazare gratuită în Spania, la o fermă în apropiere de plajă. Cum pot aplica românii

Un cuplu din Spania caută voluntari care să locuiască gratuit la ferma lor de 20.000 de metri pătrați, în schimbul ajutorului la îngrijirea animalelor și a grădinii de legume. Cei interesați pot sta într-o căsuță din lemn sau într-o rulotă, iar perioada minimă de ședere este de o lună. Ferma se află în apropierea graniței cu Portugalia, la doar 15 minute de mers cu mașina de plajă.

Nika și Thomas, un cuplu de origine elvețiană și germană, dețin o fermă în Villablanca, o localitate din provincia Huelva, Spania. Cei doi își doresc să atragă oameni care iubesc natura și sunt dispuși să îi ajute cu treburile zilnice, prin casă şi fermă.

Oferta a fost publicată pe platforma Workaway, unde proprietarii de locuințe sau ferme pot oferi cazare în schimbul ajutorului la diverse activități.

Ce trebuie să facă voluntarii pentru a beneficia de cazare gratuită

Pe terenul lor cultivă legume și încearcă să producă o mare parte din alimentele pe care le consumă. Pentru agricultură folosesc metode naturale, care protejează solul și mediul. De asemenea, își produc propria energie, dar mai au câteva proiecte de realizat pentru a deveni cât mai independenți, potrivit ElEspanol.

Articolul continuă după reclamă

Acum caută voluntari care să îi ajute la îngrijirea grădinii de legume, hrănirea și îngrijirea animalelor, dar și la fermei.

Printre activitățile pe care vor să le realizeze se numără construirea unor straturi înălțate pentru legume, instalarea unui uscător solar, efectuarea unor mici reparații și amenajarea unor sisteme de colectare și folosire a apei de ploaie. Ferma găzduiește cinci pisici, doi câini care trăiesc afară, precum și găini și cocoși.

Proprietarii preferă ca voluntarii să nu vină cu propriile animale de companie. De asemenea, îi avertizează pe cei care au alergii că pe proprietate trăiesc mai multe pisici.

Cei doi precizează și că uneori consumă carne provenită de la propriile animale, așa că ferma nu este un loc în care se urmează exclusiv o alimentație vegetariană.

Unde vor locui voluntarii și cât timp trebuie să rămână

Unul dintre principalele avantaje ale ofertei este cazarea gratuită. Voluntarii pot alege între o căsuță din lemn, construită recent, și o rulotă. Ambele variante au încălzire pentru lunile de iarnă.

Nika și Thomas cer ca persoanele interesate să rămână la fermă cel puțin o lună. Totuși, sunt interesați în special de voluntari sau familii care ar dori să petreacă acolo perioade mai lungi.

Proprietarii își doresc persoane responsabile, care pot lucra și singure și care observă ce trebuie făcut fără să aștepte permanent indicații.

Un alt aspect important este cunoașterea limbii spaniole. Cei doi explică faptul că aceasta ar fi utilă pentru cei care vor să se descurce în zonă și să comunice cu localnicii.

Ferma se află la 15 minute de plajă și aproape de Portugalia

Proprietatea se află la aproximativ trei kilometri de centrul localității Villablanca, într-o zonă liniștită, înconjurată de natură.

Plaja este la aproximativ 15 minute de mers cu mașina, iar apropierea de granița cu Portugalia le oferă voluntarilor posibilitatea de a vizita și această țară.

Zona poate fi explorată și pe jos sau cu bicicleta, fiind potrivită pentru persoanele cărora le place să petreacă timpul în aer liber.

Cum pot aplica persoanele interesate

Oferta este disponibilă pe platforma Workaway, unde cei interesați pot lua legătura direct cu Nika și Thomas pentru a discuta despre perioada de ședere și activitățile pe care le vor avea de făcut. Românii pot aplica fără restricţii pe platformă.

Profilul cuplului are un rating de 100% și un total de 90 de recenzii primite și publicate. Condițiile exacte ale fiecărei șederi trebuie însă stabilite direct cu proprietarii, înainte ca voluntarii să ajungă la fermă.