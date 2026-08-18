Situaţie halucinantă, Metrorex ar putea rămâne fără curent. Compania nu şi-a plătit facturile la energie electrică şi a primit preaviz de deconectare. Sumele restante sunt uriaşe, peste 11 milioane de lei. Sindicaliştii de la metrou acuză Guvernul că a împins compania spre colaps.

Peste 600 de mii de călători folosesc metroul în fiecare zi. Pentru a pune în mișcare trenurile, dar și pentru iluminat, ventilație, semnalizare sau scări rulante, Metrorex consumă cantități uriașe de energie. Problema este că factura restantă la curent electric a ajuns la 11,5 milioane de lei, iar furnizorul, Hidroelectrica, a emis deja un preaviz de deconectare.

De 3 luni Metrorex nu a mai plătit factura la curent, spune ministrul Transporturilor, care acuză un management defectuos la companie.

"Problema este că banii se consumă adesea pe lucruri mai puţin justificate. Notificarea nu înseamnă oprirea alimentării cu energie în acest moment. Sumele sunt mari. Discuția este de a face o reesalonare a.i. datoriile sa fie plătite", Radu Miruţă, ministrul interimar al Transporturilor.

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Sindicaliştii îl acuză pe ministru că a produs criza, prin anularea tarifului de 7 lei

De partea cealaltă, sindicaliştii de la metrou îl acuză pe ministru că el este cel care a creat criza din subteran, atunci când a anulat majorarea tarifului de la 5 la 7 lei pe călătorie.

"Dacă se majora tariful de la 1 ianuarie, erau 10 milioane în plus pe care îi primeam, nu mai depindeam de guvern, de la 5 la 7 lei, şi am fi avut bani să plătim Hidroelectrica", explică Marian Artimon, preşedintele Sindicatului USLM.

"Decizia de a nu mări tariful la metrou spun în continuare că este foarte bună, pentru că nu din plata de la 5 la 7 lei se adună banii respectivi", spune Radu Miruţă, ministrul interimar al Transporturilor.

Metrorex primeşte anual subvenţii de la Guvern pentru a acoperi diferenţa dintre veniturile obţinute din bilete şi costurile reale de funcţionare ale metroului. Sumele nu sunt însă livrate în totalitate, acuză conducerea companiei. În ultimii 6 ani, s-ar fi strâns peste un miliard de lei.

"Cel mai mare risc este ca spre 15 sept Metroul să se închidă din cauza faptului că nu au din ce să plăteasca facturile curente şi salariile către oameni. De ce? Pt ca statul, MF şi MT nu au alocat sumele pe care s-au obligat să le aloce pentru serviciul de transport", explică Marian Artimon, preşedintele Sindicatului USLM.

Miistrul interimar al transporturile a trimis Corpul de Control la Metrorex pentru a vedea cum sunt cheltuiţi banii din subvenţii

"La Metrorex, bani vin. Metrorex adună foarte mulţi bani. Bani există, trebuie doar ca managementul să fie mai atent spre modul în care ei sunt cheltuiţi", spune Radu Miruţă, ministrul interimar al Transporturilor.

Subfinanţarea metroului a dus şi la alte situații limită: nu s-au mai modernizat staţiile, achiziţia unor trenuri noi întârzie de ani de zile, iar instalaţiile pentru siguranţa călătorilor sunt învechite.