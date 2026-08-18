Război total pe scena politică după decizia CCR prin care Dominic Fritz își va pierde mandatul de primar al Timișoarei. Edilul acuză PSD că ar fi influențat decizia Curții și își cheamă susținătorii în stradă. În plus, liderul USR spune că își va căuta dreptatea la CEDO. În apărarea lui Dominic Fritz au sărit azi și liderii PNL, în frunte cu premierul interimar Ilie Bolojan.

"Eu nu voi pleca nicăieri. Timișoara este și rămâne casa mea și niciodată nu voi trăda încrederea celor care m-au votat". Este reacția primarului din Timișoara după ce judecătorii Curții Constituționale au decis că ar trebui să-și piardă mandatul. Dominic Fritz își acuză foștii parteneri de guvernare, social-democrații, că ar fi influențat decizia CCR.

"Eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu îl aplec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere", spune primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Cine sunt judecătorii care au validat amendamentul PSD

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5 din cei 9 judecători ai Curții au validat amendamentul PSD prin care demnitarii, aleșii locali și funcționarii condamnați definitiv pentru incompatibilitate sau conflict de interese își vor pierde mandatele în 30 de zile de la promulgarea legii. Contestatarii ei reclamă faptul că se încalcă astfel articolul 15 din Constituție, potrivit căruia "legea dispune numai pentru viitor".

Amendamentul votat de PSD și AUR a fost validat de judecătorii CCR Mihai Busuioc, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Mihaela Ciochină și Csaba Asztalos. Primii trei au fost numiți la Curte cu sprijinul PSD.

"Nu e vorba despre Fritz. E vorba despre un principiu. Pe care îl mai spun o dată: fără condamnați în funcții publice. Românii cinstiți nu au de ce să fie revoltați. Cei care respectă legea nu au de ce să fie revoltați", a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Dominic Fritz își cheamă susținătorii în stradă.

"Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere, că nu mai are niciun rost", susține Dominic Fritz.

Liderii USR se întâlnesc miercuri pentru a-l reconfirma pe Dominic Fritz ca președinte al partidului.

Decizia Curții, criticată de Ilie Bolojan

Premierul demis, Ilie Bolojan, a criticat și el decizia Curții și a scris azi că legea nu ar trebui folosită pentru a lovi un adversar politic. Șeful PNL a avertizat că reglările de conturi politice ar putea să provoace o nouă condamnare a României la CEDO.

"Vă amintesc că 'fapta' mea a fost să semnez o dublură a unui referat deja semnat de fostul primar, în a doua zi de primărie în 2020, pentru un PUZ elaborat în integralitate înainte să ajung primar. (...) Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Kiseleff", a anunțat Dominic Fritz.

Chiar și așa, un proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu poate schimba deciziile definitive și irevocabile pronunțate de CCR.

Legea Integrității se va întoarce în Parlament

Legea Integrității se va întoarce, deocamdată, în Parlament, acolo unde va fi modificată în acord cu decizia CCR. Parlamentul va trebui să elimine din lege articolele care se referă la declarațiile de avere ale demnitarilor și ale partenerilor de viață.

Președintele Nicușor Dan a reacționat și el după decizia Curții. Șeful Statului spune că își păstrează argumentele din sesizarea trimisă la CCR pe Legea Integrității, dar așteaptă motivarea Curții pentru a înțelege punctul de vedere contrar. Președintele Nicușor Dan poate trimite legea înapoi în Parlament pentru reexaminare.