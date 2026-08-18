Un liceu din Iași este obligat de instanţă să plătească despăgubiri de 20.000 de euro unui elev care a ajuns la spital în timpul orei de sport. Băiatul fusese bătut de un coleg şi s-a ales cu o fractură de claviculă pentru că nimeni nu-i supraveghea pe copii. Iar judecătorii au stabilit că vina aparţine exclusiv unităţii de învăţământ.

Totul s-a întâmplat în luna martie a anului 2022, la ora de sport. În timp ce jucau basket, cei doi adolescenți s-au certat.

Mai apoi, unul dintre ei l-a trântit pe celălalt la pământ, iar când adolescentul de 17 ani s-a ridicat, a fost lovit și cu pumnul în zona feței. Elevul s-a ales cu clavicula ruptă, dar și cu alte probleme de sănătate și nu a mai putut să aplice pentru a deveni pompier, nici să facă sport timp de mai multe luni de zile.

Elevii nu erau supravegheați. Ce făcea profesoara de sport

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Tot incidentul s-a petrecut fără ca profesoara de sport să fie acolo, pentru că se afla într-o altă încăpere, motivând absențele elevilor. Motiv pentru care, pe lângă dosarul penal deschis în acest caz, părinții adolescentului victimă în situația de față au solicitat în instanță despăgubiri de 100.000 de euro atât de la liceu, cât și de la părinții elevului agresor, dar și de la profesoara de sport.

Judecătorii însă au decis că suma este prea mare și că doar 20.000 de euro ar fi suficienți, iar părinții celui care le-a agresat fiul nu ar fi buni de plată, pe motiv că nu se poate spune că modul în care și-au crescut copilul ar fi dus la această situație, însă îi face buni de plată pe liceu și profesoară, pentru că nu au fost atunci prezenți cu toții pentru a interveni în această situație. Decizia nu este însă una definitivă și poate fi contestată.