Este anchetă epidemiologică în judeţul Bihor, după ce a fost confirmat un caz de hantavirus în ţara noastră! Vorbim despre un tânăr în vârstă de 25 de ani, internat la spitalul din Ştei, judeţul Bihor.

Tânărul a început să se simtă rău de zilele trecute şi prezenta mai multe simptome specifice bolii, iar medicii au decis să îl transfere pe Secţia de Boli Infecţioase din Arad pentru investigaţii şi tratament.

Acolo, aceştia au stabilit că este vorba de hantavirus, însă nu este cunoscută tulpina exactă. Până acum, în România au fost raportate 15 cazuri de hantavirus în ultimii trei ani.

"Medicii de la Spitalul de Boli Infecţioase au prelevat probele biologice specifice şi le-au trimis spre analiză la pentru Institutul Naţional Cantacuzino. Momentan pacientul este conştient, cooperant şi stabil din punct de vedere clinic", a transmis Cătălin Hreniuc, medic la Spitalul Judeţean Arad.

