Abia la 50 de ani, când probabil aproape că-și pierduse speranța, o femeie din Drobeta Turnu Severin și-a văzut visul împlinit: după ani grei de fertilizări în vitro, a născut un băiețel. 7 ani mai târziu, s-a trezit în mijlocul unui proces de custodie - se temea că își va pierde copilul în favoarea fostului soț. Nu a cerut ajutor, nimeni nu a știut ce o macină. Ieri băiatul trebuia să meargă în prima lui zi de școală. Mama lui era și ea profesoară. Sora femeii a sunat la 112 când a văzut că nu reușește să dea de ea. Pompierii au spart ușa și i-au găsit și pe mamă și pe fiu morți în casă.

de Iulia Pop

la 09.09.2025 , 17:45

Sora femeii a povestit că ultima dată a vorbit la telefon cu ea sâmbătă, iar de atunci nu a mai ştiut nimic despre ea. Astăzi, 9 septembrie, a sunat-o din nou şi nu i-a răspuns. A simţit că ceva nu este în regulă şi s-a dus la apartamentul femeii, dar a găsit uşa închisă. Acela a fost momentul în care a decis să ceară ajutorul pompierilor. Aceştia au spart uşa şi au făcut macabra descoperire.

Ulterior, s-a aflat că femeia nu fusese nici la şcoala unde era profesoară. Era într-o depresie cruntă, iar paharul s-a umplut în momentul în care fostul soţ a anunţat-o că a dat-o în judecată pentru a obţine custodia copilului lor în vârstă de 7 ani. Copilul trebuia să meargă şi el la şcoală, dar nu a fost prezent, iar asta alimentează ideea că a fost ucis cu cel puţin o zi în urmă. Surse din anchetă confirmă că băieţelul a fost ucis, iar ulterior mama sa, profesoara din Drobeta Turnu Severin, s-a sinucis. Trupurile neînsufleţite au fost transportate la Medicină Legală, acolo unde va fi efectuată necropsia.

Iulia Pop
Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

