Abia la 50 de ani, când probabil aproape că-și pierduse speranța, o femeie din Drobeta Turnu Severin și-a văzut visul împlinit: după ani grei de fertilizări în vitro, a născut un băiețel. 7 ani mai târziu, s-a trezit în mijlocul unui proces de custodie - se temea că își va pierde copilul în favoarea fostului soț. Nu a cerut ajutor, nimeni nu a știut ce o macină. Ieri băiatul trebuia să meargă în prima lui zi de școală. Mama lui era și ea profesoară. Sora femeii a sunat la 112 când a văzut că nu reușește să dea de ea. Pompierii au spart ușa și i-au găsit și pe mamă și pe fiu morți în casă.
Sora femeii a povestit că ultima dată a vorbit la telefon cu ea sâmbătă, iar de atunci nu a mai ştiut nimic despre ea. Astăzi, 9 septembrie, a sunat-o din nou şi nu i-a răspuns. A simţit că ceva nu este în regulă şi s-a dus la apartamentul femeii, dar a găsit uşa închisă. Acela a fost momentul în care a decis să ceară ajutorul pompierilor. Aceştia au spart uşa şi au făcut macabra descoperire.
Ulterior, s-a aflat că femeia nu fusese nici la şcoala unde era profesoară. Era într-o depresie cruntă, iar paharul s-a umplut în momentul în care fostul soţ a anunţat-o că a dat-o în judecată pentru a obţine custodia copilului lor în vârstă de 7 ani. Copilul trebuia să meargă şi el la şcoală, dar nu a fost prezent, iar asta alimentează ideea că a fost ucis cu cel puţin o zi în urmă. Surse din anchetă confirmă că băieţelul a fost ucis, iar ulterior mama sa, profesoara din Drobeta Turnu Severin, s-a sinucis. Trupurile neînsufleţite au fost transportate la Medicină Legală, acolo unde va fi efectuată necropsia.
