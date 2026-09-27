Ce ar fi provocat incendiul de la căminul studenţesc din Cluj-Napoca. Prima concluzie a autorităţilor

A fost stabilită cauza incendiului care a cuprins o cameră de cămin în cel mai mare campus studențesc din Cluj-Napoca, în urma căruia trei studenţi au avut nevoie de ajutor.

În urma incendiului de la Căminul 17 din complexul studenţesc "Haşdeu", 200 de studenţi au fost relocaţi temporar, în cadrul Căminului 16 al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), iar cei mai mulți vor reveni astăzi în camerele lor, urmând ca UBB să asigure în continuare cazare și sprijin pentru studenții ale căror camere nu pot fi încă folosite.

Ce ar fi provocat incendiul de la Căminul 17

Cercetările preliminare privind cauza probabilă a incidentului au luat sfârşit, fiind stabilit faptul că este o vorbă despre o cauză de natură electrică. Cel mai probabil, ar fi fost vorba despre suprasolicitarea unei prize, respectiv conductor electric defect.

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În această dimineață au fost finalizate cercetările preliminare privind cauza probabilă a incendiului din căminul studențesc, fiind stabilit faptul că este o vorbă despre o cauză de natură electrică, cel mai probabil fiind vorba despre suprasolicitarea unei prize, respectiv conductor electric defect.

Conducerea UBB a creat o "celulă de criză"

Conducerea universității a creat noaptea trecută o "celulă de criză" prin care structurile administrative ale UBB s-au asigurat că studenții sunt relocați imediat. De asemenea, conducerea universității ține permanent legătura cu studenții și reprezentanții acestora și le oferă informații despre pașii următori.

"Îmi pare rău că studenții noștri au trecut prin aceste momente. Mă bucur că niciunul nu a avut nevoie de spitalizare și le mulțumesc tuturor celor care au intervenit, atât structurilor UBB, cât și instituțiilor de specialitate – pompieri, ambulanța, poliție. UBB va rămâne în legătură cu studenții și se va asigura că au cazare pe perioada în care camerele lor nu pot fi folosite. Vom urmări ancheta ISU și vom lua toate măsurile necesare pentru siguranța comunității noastre", spune rectorul UBB, prof. univ. dr. psih. Daniel David.