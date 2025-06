Mersul la plajă, dimineaţa devreme, e istorie. În topul căutărilor sunt hotelurile cu piscină, la care te poţi retrage, în intimitate. Plus, obligatoriu, cazarea să aibă cel puţin micul dejun asigurat.

Turiştii care vin în vacanţă la mare îşi doresc să se relaxeze. Jumătate dintre ei căuta hoteluri cu mic dejun inclus şi asta pentru a nu avea grija primei mese. Apoi 40% căuta unităţi de cazare cu piscină. Aceasta de exemplu este una dintre cele mai mari de pe litoralul românesc. Are 60 de metri lungime şi o privelişte superbă către mare.

Ce caută mai nou turiştii pe litoral. Românii şi-au schimbat obiceiurile

Vezi și

"Este un loc privat şi ne simţim mai în siguranţă. Pentru mine contează foarte mult şi locaţia unde este amplasată cazarea, aproape de plajă". "Am căutat cinci stele şi am găsit. Mic dejun şi cina dacă se poate. All inclusive, probabil că e prea mult", spun turiştii.

"Foarte importante pentru turişti sunt astăzi piscinele şi parcările. În general copiii preferă piscinile şi părinţii se simt mai safe, pot mai uşor să-şi supravegheze copiii", a declarat Aurelian Marin - proprietar agenție de turism.

Pentru o noapte la un hotel de 4 stele, cu mic dejun inclus turiştii plătesc între 310 şi 600 de lei pe noapte. Iar cine vrea să închirieze un apartament dă 600 de lei pe noapte.

"Acces la plaja privată, activităţi pentru copii organizate zilnic şi diferite. Seri tematice, petreceri pentru copii", a declarat Alina Petrea - manager hotel.

"Cel mai important factor pentru turiştii nostri este parcarea asigurată. Toată lumea o căuta", a declarat Andreea Mihailov- reprezentant resort.

De vineri începe vacanţa copiilor, iar pe litoral sunt așteptați peste 80.000 de turiști. Gradul de ocupare în hoteluri este de 80 la sută.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Aveţi de gând să vă daţi demisia în perioada următoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰