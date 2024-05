Video Ce facem cu mâncarea după sărbători? Soluția recomandată de specialiști pentru a evita risipa alimentară

Ce facem cu mâncarea după sărbători? Este întrebarea care dăinuie în minţile românilor an de an, iar astfel, tone de mâncare ajung la gunoi. Situaţia a rămas valabilă şi în acest an, chiar dacă preţurile la alimente au crescut considerabil. De Paşte, de pildă, mulţi au căzut pradă ofertelor, şi-au depăşit bugetul şi şi-au umplut frigiderele cu mâncare, deşi erau conştienţi că, ulterior, se va strica şi se va duce pe apa sâmbetei.