Rezultatele necroprosiei fetiței moarte la stomatolog arată că micuţa suferea de o afecțiune gravă, mai exact mielopatie degenerativă, conform unor surse de la Medicina Legală. Modificările din analizele de sânge ar fi trebuit însă să le dea de gândit medicilor, spun specialiştii. Fetiţa de 2 ani s-a stins pe 14 noiembrie anul trecut, într-o clinică privată renumită din Capitală.

28.01.2026

Micuţa Sara a fost îngropată la mijlocul lunii noiembrie 2025. În timp ce autorităţile spuneau că respectiva clinică nu avea autorizaţie pentru acel sediu, proprietarii susţineau că neregulile au fost doar de ordin administrativ, nu şi sanitar.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a transmis că în seara fatidică au fost efectuate trei apeluri la 112. Primul dintre ele la ora 18:41. Din relatările mamei copilei a reieşit că aceasta a intrat în cabinet în jurul orei 17:00.

"Primele două solicitări au fost preluate la ora 18:41 și la ora 18:51, fiind semnalată o urgență medicală pentru o persoană inconștientă, la un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al municipiului București", a informat STS.

"Cazurile au fost transferate în aproximativ un minut, spre competentă soluționare, către dispeceratele ISU-SMURD, Ambulanță și Poliție, în conformitate cu indexul de incidente al Metodologiei privind cooperarea agențiilor specializate de intervenție și a altor entități cu competențe în domeniu, pentru preluarea și gestionarea urgențelor primite prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență", au mai informat reprezentanții STS.

Un al treilea apel la serviciul de urgenţă a fost efectuat la ora 19:49, când a fost solicitat şi un echipaj de Poliţie.

