El este stomatologul găsit mort în propriul cabinet. Tatăl său l-a descoperit şi a alertat poliţia

Este anchetă la Călăraşi după ce un tânăr medic stomatolog a fost găsit mort în propriul cabinet. Tatăl bărbatului a fost cel care a făcut descoperirea şocantă şi a alertat poliţiştii.

Polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să stabilească cum s-a produs mai exact această tragedie. Nu există suspiciuni de violențe până în acest moment, iar principalea ipoteză este cea a suicidului. Descoperirea a fost făcută duminică dimineață chiar de tatăl stomatologului, care a alertat imediat autoritățile, iar la fața locului au venit mai multe echipaje de salvare, care însă nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Bărbatul de 35 de ani lucra într-un cabinet stomatologic pe care îl și deținea. Lucra împreună cu logodnica, iar persoanele care îl cunoșteau spun că nu se așteptau la acest gest extrem și că nu ar fi existat suspiciuni cu privire la faptul că ar fi trecut printr-o perioadă grea.

Polițiștii nu au găsit niciun bilet de adio, însă spun surse din ancheta că doar cu câteva serii înainte să aibă loc această tragedie, ar fi avut o discuție conflictuală cu logodnica lui. Ancheta continuă pentru a se stabili cum și care au fost motivele pentru care bărbatul a recurs la gestul extrem.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

