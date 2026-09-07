Ce mesaje le-au transmis Nicușor Dan și Ilie Bolojan elevilor la începutul noului an școlar

Președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan au transmis luni mesaje elevilor, profesorilor și părinților, cu ocazia începerii noului an școlar. Șeful statului a vorbit despre nevoia unei educații care să îi învețe pe tineri să gândească critic, mai ales într-o perioadă dominată de tehnologie și inteligență artificială, în timp ce premierul a prezentat investițiile de peste 2,5 miliarde de euro realizate în sistemul de învățământ.

Președintele Nicușor Dan le-a transmis elevilor că începutul anului școlar reprezintă o nouă etapă, fie că fac primii pași în sistemul de învățământ, fie că se pregătesc pentru examene sau pentru alegerea unei profesii.

Șeful statului a subliniat că educația nu se rezumă la note și examene, ci presupune și relația dintre elevi, profesori și părinți.

"Educația nu înseamnă doar note, cataloage sau examene. Educația înseamnă încrederea pe care un profesor o oferă unui elev, răbdarea unui părinte și curajul unui copil de a pune întrebări, de a greși și de a încerca din nou", a transmis Nicușor Dan.

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Președintele a insistat asupra rolului pe care școala îl are în dezvoltarea gândirii critice, în contextul în care accesul la informație este tot mai rapid, iar inteligența artificială devine o prezență obișnuită în viața de zi cu zi.

Potrivit acestuia, simplul acces la informație nu mai este suficient, iar elevii trebuie să învețe să verifice ceea ce găsesc pe internet, să facă diferența între fapte și dezinformare și să își formeze opiniile pe baza unor surse corecte.

"Școala are astăzi o misiune mai importantă, dar și mai grea ca oricând: să formeze adulți capabili să gândească cu simț critic", a transmis președintele.

Nicușor Dan le-a mulțumit profesorilor pentru activitatea lor și a afirmat că reformele și investițiile din educație nu pot avea succes fără cadre didactice bine pregătite, respectate și susținute inclusiv prin condiții de muncă și salarizare care să reflecte importanța profesiei.

Președintele a admis, totodată, că schimbările repetate din sistemul de educație au generat în timp nemulțumire, neîncredere și demotivare. În opinia sa, viitoarele măsuri trebuie fundamentate pe date și pe evaluarea rezultatelor, iar reformele trebuie însoțite de dialog, resurse și suficient timp pentru a produce efecte.

Adresându-se direct elevilor, șeful statului le-a transmis să privească educația drept o investiție în propriul viitor.

"Cea mai sigură investiție în viitorul vostru este educația. Școala nu este doar locul în care acumulați cunoștințe, ci și locul în care începeți să vă descoperiți, să vă dezvoltați și vă pregătiți pentru viață", a transmis Nicușor Dan.

Președintele le-a recomandat copiilor să nu neglijeze nici relațiile cu cei din jur, subliniind că, deși mediul online oferă numeroase posibilități, acesta nu poate înlocui timpul petrecut alături de colegi și prieteni.

Nicușor Dan s-a adresat și părinților, pe care i-a îndemnat să colaboreze cu profesorii și să se implice în educația copiilor. El a atras atenția și asupra problemelor care persistă în sistem, de la condițiile dificile în care învață unii copii până la diferențele dintre comunități.

"Obiectivul nostru trebuie să fie simplu și clar: fiecare copil din România să aibă acces la educație, indiferent unde s-a născut, în ce comunitate trăiește sau care sunt posibilitățile materiale ale familiei sale", a mai transmis președintele.

Ilie Bolojan: Peste 2,5 miliarde de euro, investiți în educație

Premierul Ilie Bolojan le-a urat, la rândul său, succes elevilor care încep cursurile și le-a mulțumit profesorilor pentru activitatea lor.

"Mult succes tuturor elevilor care încep astăzi școala! Le doresc un an bun, cu rezultate pe măsura muncii lor și cât mai multe lucruri noi învățate", a transmis premierul.

Bolojan a pus accentul pe investițiile realizate în sistemul de educație, anunțând că noul an școlar începe odată cu finalizarea unuia dintre cele mai ample programe de investiții din domeniu. Peste 2,5 miliarde de euro au fost alocate prin PNRR, bugetele locale și bugetul național, potrivit premierului.

Fondurile au fost folosite, printre altele, pentru mobilier și echipamente noi în peste 90.000 de săli de clasă și cabinete din mai mult de 4.000 de unități de învățământ. Totodată, peste 1.000 de licee au fost dotate cu laboratoare inteligente, iar peste 100 de creșe, care oferă în total mai mult de 6.600 de locuri pentru copii, au fost construite.

Investițiile au vizat și învățământul profesional. Potrivit datelor prezentate de premier, au fost construite și dotate șapte campusuri destinate învățământului dual. Peste 1.500 de școli au beneficiat, de asemenea, de fonduri pentru reducerea abandonului școlar, iar peste 95.000 de profesori au fost pregătiți în domeniul pedagogiei digitale.

"Alocările pentru educație sunt investiții ale căror beneficii se văd generație după generație", și-a încheiat Ilie Bolojan mesajul.