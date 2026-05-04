Turiştii au cheltuit 25 de milioane de euro la mare de 1 Mai, jumătate, aproape, din suma de anul trecut. Au fost mai puţini şi au intrat în modul economic majoritatea. Scumpirile i-au făcut pe mulţi să taie sejurul de pe lista de cheltuieli sau, în cel mai bun caz, să evite restaurantele şi să mănânce din sacoşă.

Doar staţiunea Vama Veche a fost plină de turişti, în celelalte a cam bătut vântul.

"Nimeni nu se aștepta să fie 100% gardul de ocupare, chiar dacă a fost punctual, doar în Vamă, asta arată că este o sete extraordinată de a da startul sezonului festival", a explicat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT.

"Mesele au fost ocupate full, continuu. Bonul mediu a variat între 270 si 320 lei", a explicat Bogdan Boiţu, manager restaurant din Vama Veche.

"Peste 40.000 de turişti au ales să vină pe litoral în monivacanţa de 1 Mai. Aici au cheltuit mai bine de 25 de milioane de euro în hoteluri", a explicat Cristian Bărhălescu, președinte ANAT.

Majoritatea turiştilor s-au plâns, însă, de preţuri. Economie a fost cuvântul de ordine pentru mulţi.

Din cauza scumpirilor şi a vremii capricioase au mers la mare mai puţini turişti decât anul trecut, iar încasările hotelurilor şi restaurantelor au scăzut de la 40 de milioane de euro la 25 de milioane.

În paralel, proprietarii de hoteluri şi apartamente de închiriat numără pagubele provocate de turişti. O locuinţă din Mamaia Nord a fost complet vandalizată.

În timp ce litoralul face bilanțul începutului de sezon, staţiunile de la munte l-au închis, oficial, pe cel de schi. A fost prima oară în ultimii ani când am putut schia de 1 Mai la Sinaia.

Şi la Poiana Braşov hotelierii au ieşit pe minus. În vacanța de 1 Mai, staţiunea a fost doar pe jumătate ocupată.

