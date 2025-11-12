Ceartă sângeroasă pentru o moştenire. Un suceavean şi-a înjunghiat fratele în inimă sub ochii fiicei sale

O ceartă între fraţi, pornită de la o moştenire, s-a încheiat sângeros la Suceava. Un bărbat a fost trimis în judecată după ce şi-a înjunghiat fratele cu un cuţit în zona inimii, sub privirile fiicei victimei. Bărbatul a fost salvat în ultimul moment, după o intervenţie chirurgicală de urgenţă, scrie News.ro

Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a informat că procurorii au dispus trimiterea în judecată a unui inculpat, cercetat în stare de arest preventiv, pentru violenţă în familie, raportată la tentativă de omor şi violare de domiciliu.

Cearta pentru moștenire s-a transformat într-o luptă sângeroasă

Potrivit anchetatorilor, probele au relevat că în 18 octombrie 2025, în timp ce se afla în apropierea locuinţei fratelui său din zona urbană a judeţului Suceava, pe fondul unor reproşuri legate de moştenirea lăsată de tatăl acestora, inculpatul şi-a îmbrâncit fratele, după care cei doi s-au luat la bătaie.

Bărbatul devenit ulterior victimă a intrat în curtea locuinţei sale, iar fratele său l-a urmărit şi, fără să spună ceva, l-a lovit puternic cu un cuţit în zona inimii, după care a încercat să-i mai dea o a doua lovitură, însă victima a reuşit să se apere.

Fiica victimei, martoră la atac

Fiica rănitului, martoră la incident, și-a condus tatăl în casă şi, observând urme de sânge pe îmbrăcămintea acestuia şi urme de tăieturi în zona pieptului, a sunat la 112.

Procurorii au stabilit că faptele inculpatului, care a intrat fără drept în curtea locuinţei fratelui său înarmat cu un cuţit, pe care l-a folosit pentru a-l înjunghia în piept, producându-i leziuni traumatice ce au necesitat intervenţie chirurgicală de urgenţă, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de violenţă în familie, raportată la tentativă de omor şi violare de domiciliu.

Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Suceava.

