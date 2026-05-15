Percheziţii la Bellu. Patru persoane, printre care şi un fals preot, acuzate de înşelăciuni de 850.000 de lei

Două persoane au fost arestate preventiv, în timp ce alte două au fost plasate în arest la domiciliu, după percheziţiile efectuate atât la locuinţele unor persoane, cât şi în incinta cimitirului Bellu, într-un dosar în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni de înşelăciune şi uz de fals. Prejudiciul estimat este de circa 850.000 de lei, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 15.05.2026 , 21:48
"În cauză s-a reţinut că, în perioada martie 2025 - martie 2026, inculpaţii, în contextul efectuării unor lucrări funerare, au indus în eroare două persoane vătămate, folosindu-se de înscrisuri contrafăcute, în unele situaţii unul dintre inculpaţi atribuindu-şi calitatea mincinoasă de preot al Bisericii Ortodoxe Române, le-au determinat pe persoanele vătămate în diferite rânduri să le achite sume de bani superioare valorii reale a lucrărilor, să contacteze lucrări care nu erau necesare sau să achite în mod repetat valoarea aceloraşi lucrări", informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Doi dintre inculpaţi, în date diferite şi folosindu-se de motive nereale, au determinat-o pe una dintre persoanele vătămate să le acorde sume importante de bani cu titlu de împrumut, pe care inculpaţii nu aveau intenţia de a le restitui.

"Activitatea infracţională a inculpaţilor s-a extins pe o perioadă de un an, prejudiciul produs prin comiterea faptelor fiind de peste 850.000 de lei", arată sursa citată.

