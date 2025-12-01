Este cel mai bine vândut scriitor din Spania. Când îşi lansează el o carte oamenii stau la coadă şi aşteaptă cu orele un autograf. Se numeşte Miguel Gane şi peste tot în lume se vorbeşte despre el ca despre scriitorul fenomen al Spaniei. Fără ca nimeni să ştie că el este de fapt român.

Îl cheamă George Mihăiţă şi s-a născut în Lereşti, Argeş. E unul dintre copiii milioanelor de părinţi care au plecat în Spania, în căutarea unui trai mai bun. A luptat ani de zile cu "păcatul" de a fi român. Şi a reuşit să demonstreze că el, plecat dintr-o ţară mică, dintr-un sat necunoscut, a ajuns un nume în literatura mondială. Am urmărit timp de mai mulţi ani povestea fascinantă a lui Miguel Gane, de când a debutat în Spania până când, în sfârşit, şi-a lansat o carte şi în România.

Când pe o stradă din Madrid sute de oameni stau la coadă în faţa unei librării sigur acolo are lansare Miguel Gane. E cel mai bine vândut scriitor din Spania si din toate ţările vorbitoare de limba spaniolă. Aşa e peste tot în lume acolo unde scriitorul fenomen al momentului e aşteptat ca o mare vedetă.

Miguel este reprezentantul noii generaţii de scriitori. Cunoscut în ţări ca Ecuador, Columbia, Costa Rica şi Mexic.

Scrie şi poezie, şi romane, scrie şi despre iubire, şi despre migratie. Poveşti vechi şi noi ale oamenilor de oriunde de pe planetă.

"Am ales numele cărţii Când o cresc mare, pentru că ilustrează cel mai bine cine este familia şi protagonistul. Ei nu vedeau un viitor dar imediat ce au observat schimbarea in viata lor au început să înţeleagă ce e viitorul. Au văzut că poate există speranţă", a declarat Miguel Gane.

Aceasta e o poveste adevărată. Povestea lui. Băiatul cu accent perfect şi nume spaniol se numeşte de fapt Mihai. Mihai Gane, din Lereşti, Argeş, România. Unul dintre milioanele de copii ai milioanelor de români care, la începutul anilor 2000, îşi luau bagajul şi bilet doar dus pentru Spania. El a fost puţin mai norocos. A rămas în grija bunicii 2 ani după care părinţii au venit să-l ia şi pe el. Avea 9 ani şi mergea pentru prima dată într-o altă ţară. Pentru prima dată vedea un oraş mare. Şi o lume care nu-l privea cu ochi buni.

"Să fii român era un păcat"

"Ruşinea de a mă numi George Mihăiţă Gane. Când am ajuns aici, să fii român era un păcat. Ce ruşinos era să spun de unde sunt. Ce ruşinos era să am un nume diferit de al vostru", a mai spus autorul.

Dar el a început să le înveţe limba şi obiceiurile, să devină, încet, unul de-al lor. Avea 13 ani când un profesor i-a spus că are talent la scris, şi l-a încurajat să îşi facă un blog. Şi-a luat nume spaniol, Miguel, şi a publicat acolo prima lui poezie. Era despre un copac. Un copac din grădina lui, din Lereşti. Cineva de la o editură a remarcat poeziile iar în 2016 primul său volum vedea lumina tiparului.

"Şi a avut un succes foarte mare, adică multe ediţii pînă în prezent, adică undeva până la 20 de ediţii până în prezent. În 2018 am publicat în Columbia, după a venit Mexic, Argentina, Costa Rica", a mai spus Miguel.

Trei ani mai târziu a apărut primul roman autobiografic "Cuando seas mayor" - Când o să te faci mare. Povestea unui băieţel de 9 ani care pleacă în Spania, cu părinţii, şi încearcă să se adapteze la noua lume. O poveste universală, care a atins inimile a milioane de emigranti, de oriunde. E cartea care îl propulsează în topul celor mai bine vânduţi scriitori din Spania. Şi în scurt timp se vorbeşte despre el ca despre fenomenul Miguel Gane. Omul care a făcut din literatură ceva modern şi cool. Poeziile lui sunt recitate în spectacole, ori pe Tik Tok şi Instagram.

Dar ceva făcea ca succesul lui să nu fie complet. Îl ştia o lume întreagă, îl citea o lume întreagă. Mai puţin lumea lui, Lereşti, România.

"Nu înţeleg de ce nu sunt tradus în română. Bunica mea nu poate să aibă o carte în română", a afirmat Miguel.

E mijloc de octombrie, 2025. Ne revedem cu Miguel în Bucureşti. E fericit şi în sfârşit împlinit. Intră în librăria unde cartea lui de suflet are pe copertă titlul scris în limba română - Când o să te faci mare.

Iar el abia acum simte că s-a făcut mare. În mai puţin de o oră romanul va fi lansat la Bucureşti. La fel ca peste tot în lume librăria cochetă din centrul capitalei devine neîncăpătoare. Sunt aici iubitori de carte, unii veniţi chiar din Spania să îl vadă, sunt prieteni noi şi vechi, şi câţiva oameni din Lereşti, care-l ştiu de când era mic.

Pentru prima oară în faţa publicului e el, Mihai Gane din Lereşti, Argeş. Şi e tare mândru de asta. Pentru prima dată poate da autografe în limba română.

"Publicarea cărţii în România cred că este un pas, adică nu mă gândeam că este un pas atât de important pt mine emoţional, aşa cum am descoperit zilele astea deoarece am redeschis aşa conversaţia despre identitatea mea, despre identitatea emigrantilor români", a spus Mihai Gane.

O poveste care a fost spusă în fel şi chip, de ani de zile. Dar niciodată de cineva care a trăit-o aşa, ca el.

"Este bazată pe întrebările astea două, de ce ai plecat din România şi ce ai găsit acolo? este o carte pentru publicul, pentru milioane de români care au plecat şi locuiesc încă în diapora de atâţia ani dar în acelaşi timp şi pentru cei care au rămas acasă deoarece cred că de multe ori ne-am simţit singuri, ne-am simţit neînţeleşi", a mărturisit autorul.

El spune de fapt povestea emigrantului de oriunde, captiv între două lumi, luptând cu discriminarea si nedreptatea, dornic să işi depăşeasca fricile şi conditia. De aceea se şi vând atât de bine carţile lui. Pentru ca peste tot în lume oamenii se regăsesc în ele.

"Dacă ar trebui să descriu Paradisul, pentru mine paradisul e Lereşti. Dealurile de aici le ştiu ca Tatăl Nostru", a completat Mihai Gane.

De aici îşi ia el energia, inspiraţia şi borcanele cu muştar, pe care le duce cu el în valiză atunci când pleacă înapoi în Spania. Satul copilăriei lui e o mică Românie - cu oameni plecaţi din ţară, întorşi doar pentru o vară, cu oameni care au rămas şi au învăţat să trăiască din dor şi amintiri.

"De abia il aşteptam să vină acasă, să mai jucăm remy, să ne mai plimbăm", a mărturisit Natalia Caplan, mătuşa lui Mihai.

"Mă mândresc cu el, toată lumea de aici mă felicită", a spus Mirela Caplan, bunica lui Mihai.

Bunica a realizat cât e nepotul de celebru, abia în 2022 când Mihai a fost numit cetăţean de onoare al comunei. Pendulând între două lumi, poetul Mihai Gane rămâne pentru totdeauna băiatul simplu din Lereşti care n-ar fi ajuns însă niciodată cine e dacă n-ar fi plecat din Lereşti. Dar care oricat de departe ar ajunge în lumea asta mare va rămâne profund legat de România.

