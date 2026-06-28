Cel mai lung traseu de sanie alpină din Estul Europei se află în România. Cât costă o cursă

Vara vine cu adrenalină la înălţime. Săniile alpine coboară amatorii de senzaţii tari în viteză pe trasee şerpuite. Distracţia e garantată de la mic, la mare. Am testat şi noi mai multe variante. Şi am aflat că există opţiuni pentru toate buzunarele.

Traseul saniei alpine de la Sinaia şerpuişte în mijlocul naturii. Este cea mai recentă instalaţie de acest fel de pe Valea Prahovei şi are cel mai lung traseu din Estul Europei.

Investiţie de 12 milioane de lei

Sania alpină de la Sinaia a devenit un adevărat magnet pentru turiști la nici 7 luni de la inaugurare. Motivul e cât se poate de simplu, vorbim despre 2,2 km de coborâre în viteză, prin pădure, între cota 1400 de la Sinaia și cota 1000.

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12 milioane de lei a costat minunea. "Pe zi undeva între 80 și până la 200, am avut și 200-300 de clienți pe zi", a declarat Vlăduț Stănică, adjunct șef de instalație.

"A fost o experiență foarte tare, chiar mi-a plăcut, pentru că adrenalina, am fost foarte rapid prin pădure și m-am dus foarte rapid", se bucură un copil. O coborâre cu sania de la Sinaia costă 70 de lei. La Bușteni, o cursă costă 20 de lei, dar şi traseul e mai scurt.

În zona Kalinderu, la poalele abruptului prahovean al masivului Bucegi, sania alpină aa fost inaugurată acum 10 ani și are o lungime a traseului de coborâre de 500 de metri. "În timpul săptămânii sunt în jur de 30-40 de vizitatori, în weekend sunt în jur de 200-300 de vizitatori", spune Mario Miniusi, reprezentant administrație.

În Poiana Braşov, sania alpină e doar pe hârtie

Urcăm spre Predeal. Aici, o tură cu sania alpină costă 35 de lei. Masivul Postăvaru e decorul ideal pentru o coborâre în viteză. Sania alpină a fost inaugurată cu 10 luni în urmă. Are un traseu de coborâre de 490 metri lungime și o diferență de nivel de 91 de metri. Și aici priveliștea face toți banii.

Părăsim Valea Prahovei, dar nu mergem foarte departe: ne oprim în Poiana Braşov. Aici, sania alpină există doar pe hârtie. "Din păcate proiectul acesta a fost foarte mult întârziat pentru că la un moment dat s-a luat decizia mutării traseului. Traseul ajungea în zona de protecție forestieră, a trebuit din nou să refacem proiectul, să-l aducem pe un traseu unde să nu afectăm zona forestieră" a declarat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Braşov.

Toate liniile de sanie alpină de pe Valea Prahovei au viteza limitată şi sunt dotate cu echipamente de siguranţă pentru turişti. Copiii care nu au măcar un metru 30 înălţime şi nu pot ajunge la pedale şi manete pot coborî cu sania alpină doar însoţiţi.