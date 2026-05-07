Un motociclist de 19 ani din Cluj a murit, după ce a fost agăţat chiar de maşina pe care a depăşit-o

Tragedie în Cluj. Un motociclist în vârstă de 19 ani a murit, după ce a intrat în coliziune cu maşina pe care o depăşise.

de Alex Prunean

la 07.05.2026 , 09:48
Accident Cluj - ISU Cluj
Accidentul a avut loc în jurul orei 7:55, pe strada Valea Chintăului din Cluj-Napoca. Din primele cercetări efectuate la fața locului de către polițiști a reieșit faptul că un tânăr de 19 ani, din municipiul Cluj-Napoca, care conducea o motocicletă în direcția localității Chinteni, în timp ce ar fi efectuat o manevră de depășire a unui autoturism, ar fi fost acroșat de acesta, în contextul în care conducătorul auto nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare.

A murit pe loc

În urma impactului, motociclistul a suferit leziuni grave, iar echipajul medical sosit la fața locului a efectuat manevre de resuscitare.

Tânărul a fost declarat decedat la fața locului. Șoferul autoturismului, un bărbat de 42 de ani, din Cluj-Napoca, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările producerii accidentului.

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

