Incendiu cu 5 răniţi la un apartament de pe Dinicu Golescu în Capitală. O femeie, găsită inconştientă

Un apartament aflat la ultimul etaj al unui bloc de pe Bd. Dinicu Golescu din Capitală a luat foc miercuri după amiază. Incendiul, soldat cu 5 victime dintre care una inconştientă, cu arsuri, a fost lichidat.

de Bogdan Dinu

la 06.05.2026 , 16:42
Pompierii au intervenit miercuri după amiază pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament aflat la ultimul etaj al unui bloc de pe Bd. Dinicu Golescu. După pătrunderea echipelor de salvatori în apartament, a fost găsită o femeie inconştientă, cu arsuri, şi alte 4 victime conştiente. Alte 10 persoane au fost evacuate din clădire. Incendiul nu s-a extins.

"În urma evenimentului, o victimă inconştientă prezintă arsuri la nivelul feţei (femeie, aproximativ 50 ani), iar alte persoane au fost expuse la fum şi au fost preluate de echipajele SMURD. Alte 10 persoane au fost evacuate din clădire de echipele de salvatori. Bilanţ final - 5 victime: o persoană inconştientă (transportată la Spitalul de Arşi); 2 persoane cu expunere la fum - transportate la Spitalul Universitar de SMURD şi SABIF, 2 persoane au refuzat transportul la spital", anunţat  ISU-BIF.

Au acţionat 7 autospeciale de stingere, 2 autospeciale pentru intervenţie la înălţime, Detaşamentul Special de Salvatori, DESC, 4 SMURD.

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

