Premierul Luca Niculescu a transmis că România își dorește o prezență militară și economică americană mai puternică pe teritoriul țării, după întâlnirea de la Palatul Victoria cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA. Discuțiile au vizat consolidarea Parteneriatului Strategic și securitatea la Marea Neagră. Ulterior, oficialul american s-a întâlnit în Parlament cu Sorin Grindeanu, unde a fost confirmată disponibilitatea României de a contribui financiar la întreținerea trupelor americane staționate în țara noastră, potrivit unor surse politice.

Mesajul lui Luca Niculescu după întâlnirea cu numărul doi de la Pentagon. Ce își dorește România de la SUA - Facebook/ Luca Niculescu

Într-o postare pe Facebook, premierul a explicat că i-a prezentat oficialului american rolul esențial pe care Statele Unite îl au în asigurarea securității României și a regiunii. Totodată, a subliniat că România rămâne un aliat de încredere al Washingtonului. Întâlnirea a vizat și modalitățile prin care cele două țări pot aprofunda cooperarea în domeniul apărării, într-un context regional marcat de provocări de securitate tot mai complexe.

România își dorește o prezență americană mai puternică

Premierul a declarat că i-a prezentat lui Elbridge Colby avantajele strategice și operaționale ale României pentru consolidarea apărării NATO în regiunea Mării Negre și pe Flancul Estic.

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"I-am reafirmat oficialului american interesul țării noastre pentru o prezență militară și economică americană mai puternică în România, expunând avantajele strategice și operaționale pe care le oferim pentru întărirea apărării NATO în regiunea Mării Negre și pe Flancul Estic", a transmis Luca Niculescu.

Șeful Guvernului a subliniat că Statele Unite au fost și rămân un partener fundamental pentru securitatea țării.

"Statele Unite au fost și rămân pentru România mai mult decât un partener strategic, fiind un aliat esențial în asigurarea securității noastre și a celei regionale", a precizat premierul.

Investiții în apărare și modernizarea capacităților militare

Un alt subiect abordat a fost creșterea investițiilor în apărare. Luca Niculescu a explicat că Guvernul continuă să aloce resurse importante acestui domeniu, în ciuda constrângerilor bugetare. Premierul a reafirmat obiectivul României de a respecta angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga, prin modernizarea capacităților militare, dezvoltarea industriei de apărare și investiții în infrastructura cu dublă utilizare.

De asemenea, a exprimat interesul pentru extinderea cooperării cu Statele Unite în domeniul industriei de apărare, inclusiv prin proiecte comune de producție, mentenanță și sprijin logistic.

Situația de securitate de la Marea Neagră, discutată cu oficialul american

În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au analizat și riscurile de securitate din regiunea Mării Negre, inclusiv incursiunile zilnice de drone și atacurile asupra navelor comerciale, care afectează libertatea de navigație. Premierul a evidențiat importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea euroatlantică, în contextul războiului dus de Rusia în Ucraina.

La finalul discuțiilor, Luca Niculescu a reafirmat angajamentul României pentru consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite și întărirea relației transatlantice.

Elbridge Colby, întâlnire cu Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean în Parlament

Elbridge Colby, subsecretarul american pentru Politica de Apărare, s-a întâlnit joi, la Parlament, cu Sorin Grindeanu, unde a fost prezent și Ministrul Apărării, Radu Oprea dar şi cu președintele Senatului, Mircea Abrudean. În cadrul discuțiilor, oficialul american a transmis că Europa este capabilă să își asigure singură apărarea, cu sprijinul Statelor Unite. Totodată, potrivit surselor politice, în timpul întrevederii, liderul PSD a afirmat că România e dispusă să contribuie financiar la întreținerea trupelor americane staționate pe teritoriul țării noastre.