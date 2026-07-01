Victor Willis, membru fondator al formaţiei Village People, a decedat pe 30 iunie la vârsta de 74 de ani, a anunţat miercuri trupa pe reţelele sociale.

Victor Willis, liderul formaţiei Village People, a murit la vârsta de 74 de ani - Sursa: Profimedia

"Suntem extrem de îndureraţi să anunţăm moartea lui Victor Willis, liderul formaţiei Village People. Victor a decedat la 30 iunie, în urma unei boli scurte şi agresive", a anunţat grupul pe contul său oficial de Facebook.

"Y.M.C.A.", "Macho Man", "I Am What I Am", "In the Navy", hiturile formaţiei Village People

Village People au cunoscut un succes imens în anii 1970, sub îndrumarea duo-ului de producători francezi Jacques Morali şi Henri Belolo, cu hiturile lor disco "Y.M.C.A.", "Macho Man", "I Am What I Am", "In the Navy".

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Astăzi un hit al Americii trumpiste, piesa "Y.M.C.A.", compusă de Morali, Belolo şi Victor Willis, era considerată în anii 1970 un imn gay, „un manifest al mândriei homosexuale”, potrivit lui Henri Belolo. Cei şase membri ai grupului întruchipau, de altfel, fiecare câte un personaj stereotipic din imaginarul queer (cowboy cu mustaţă, instalator, motociclist îmbrăcat în piele...).

Deşi iniţial nemulţumit de folosirea cântecului său de Donald Trump, Victor Willis şi-a schimbat complet poziţia de-a lungul anilor. A cântat chiar alături de Village People la a doua ceremonie de învestire a lui Donald Trump, în ianuarie 2025, şi a afirmat că piesa nu era deloc un imn gay şi nu fusese niciodată.

"Aşa cum am spus de nenumărate ori în trecut, este o presupunere eronată care provine din faptul că coautorul meu era gay, la fel ca unii membri ai formaţiei Village People (dar nu toţi), şi că primul album al formaţiei Village People se referea foarte clar la viaţa gay", a declarat Victor Willis la sfârşitul anului 2024.

Născut la 1 iulie 1951 în Dallas, Victor Willis a studiat dansul şi teatrul înainte de a se muta la New York şi de a cofunda trupa Village People în 1977. Henri Belolo şi Jacques Morali l-au descoperit în timp ce acesta juca pe scena de pe Broadway în piesa "The Wiz", o versiune "negră" a "Vrăjitorului din Oz", şi i-au propus conceptul trupei Village People.

Victor Willis s-a lăsat convins şi a devenit "poliţistul" grupului

Deşi iniţial reticent, Victor Willis s-a lăsat convins şi a devenit "poliţistul" grupului, alături de un cowboy (Randy Jones), un şef de trib indian (Felipe Rose), un soldat american (Alex Briley), un muncitor în construcţii (David Hodo) şi un motociclist (Glenn Hughes).

Primul album al formaţiei, intitulat „Village People”, a fost lansat în acelaşi an, având ca piese de succes "San Francisco (You've got me)" şi "In Hollywood (Everybody is a star)". Au urmat mai multe alte albume: "Macho Man" şi "Cruisin" în 1978, apoi "Go West" şi "Live and Sleazy" în 1979, "Can't stop the music" în 1980 şi "Renaissance" în 1981.