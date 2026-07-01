Peste 400 de vârstnici vulnerabili au fost preluaţi de autorităţi. Ministerul Sănătăţii a anunţat că aceştia au fost fie internaţi, fie relocaţi la centre de îngrijire din ţară. Șocant rămâne faptul că aceste azile funcţionau de zeci de ani fără autorizație, chiar cu concursul unor autorităţi. Tocmai de aceea ancheta vizează chiar și funcţionari DGASPC, sau ai primăriei.

Autoritățile caută în prezent cum să gestioneze și cum să preia persoanele afectate. La Râmnicul Vâlcea, 55 de persoane au ajuns în grija autorităților locale în timpul nopții.

Persoanele au fost preluate şi cazate

Primele 26 de persoane au fost preluate și cazate în centrul de crize al DGASPC Vâlcea, iar la câteva ore distanță, alte 29 de persoane au ajuns aici. Pentru că nu mai erau locuri libere, persoanele au fost redirecționate către spitalul de urgență, acolo unde au primit mai multe îngrijirii medicale.

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Medicii au spus că persoanele se aflau într-o stare foarte critică, dar și că nu aveau asupra lor acte și nici medicamente.

Bătrânii erau foarte slăbiţi

Mai mult, medicii au spus că persoanele erau foarte slăbite. Conducerea spitalului spune că nu au fost anunțați în prealabil despre acest nou transport de persoane, iar la câteva ore distanță, persoanele au fost redirecționate către spitalele de urgență din alte județe.

Potrivit Ministerului Sănătății, alte 17 persoane se află acum internate în cadrul spitalului de urgență din Bihor, iar celelalte persoane urmează să fie redirecționate către 19 județe din țară.

În urma triajului medical și a măsurilor urgente de relocare, situația celor 411 persoane se prezintă astfel:

- ​9 persoane au rămas internate pentru îngrijiri medicale la Spitalul Județean Oradea;

- ​9 persoane au rămas internate la Spitalul Municipal din Beiuș;

- ​5 persoane au fost preluate direct de către DGASPC Bihor;

- ​388 de persoane au fost deja relocate în țară, fiind preluate în special de către Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) județene.