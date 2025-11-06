A venit în România să facă un documentar iar azi a devenit cetăţean român. După 15 ani, zeci de filme şi o casă în Transilvania, jurnalistul britanic Charlie Ottley e de acum unul de-al nostru şi în acte. A durat cam 2 ani tot procesul, semn că nu e chiar atât de simplu să devii român. Alături de el, alţi 30 de cetăţeni străini care au ales să trăiască în ţara noastră, au depus azi jurământul de credinţă.

Îmbrăcat în ie românească şi cu tricolor la rever, Charlie Ottley a rostit vizibil emoţionat jurământul de credinţă cu mâna pe biblie.

"Scuze că am avut aşa de mari emoţii, am aşteptat momentul ăsta aşa de mult", a declarat Charlie Ottley.

Articolul continuă după reclamă

După cum ne a măsrturist, cât a durat ceremonia, tot repetat în gând textul jurământului.

Charlie Ottley a devenit cetăţean român

"A fost mult mai stresant decât mă aşteptam, m-am pregătit înainte, chiar am memorat, dar pe urmă am intrat în panică. Aşa e când îţi doreşti ceva atât de mult, şi îţi spui "nu te face de râs, nu te face de râs", a mai spus Charlie Ottley.

Încă 30 de cetăţeni străini au mai trecut prin aceleaşi emoţii. Procedura de obţinere a cetăţeniei nu e deloc simplă şi poate să dureze până la 2 ani.

"Trebuie să ştie cum funcţionează statul român, câteva elemente care ţin de istoria şi geografia statului român", a declarat Claudia Ţapardel, vicepreşedinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie.

Charlie a învăţat totul din mers. De pe teren, nu din cărţi. De aproape 15 ani de când face filme despre România, a simţit cum ţara noastră începe să devină şi a lui.

"Am produs primul episod şi atunci m-am îndrăgostit de ţară", a declarat Charlie Ottley.

Era în 2011 când jurnalistul britanic Charlie Ottley ajungea prima dată, cum a spus el, în Grădina Raiului. Mai precis în Transilvania, România. Primul documentar, Wild Carpathia, a fost difuzat de Travel Chanel si ulterior preluat în 120 de ţări şi tradus în 20 de limbi. După care a fost difuzat şi de BBC. Au urmat alte zeci de filme despre locuri, oameni şi arome din România.

Aşa a aflat lumea toată dar şi noi ce ţară spectaculoasă e România. Acum 5 ani Charlie a decis că va rămâne aici pentru totdeauna. Alături de Oana. În casa lor de la Şirnea, veche de 70 de ani cu o grădină cât două dealuri şi cu vedere spre Bucegi şi Piatra Craiului.

Aici şi-au construit împreună mica lor Românie. Aşa a devenit Charlie român.

"Certificat de cetăţenie. Corect. Sunt foarte fericit este un mare, mare privilegiu pentru mine", a declarat Charlie Ottley.

"O să sărbătorim cu o palincă. Posibil două palincă. Ne bucurăm foarte, foarte mult că a primit în sfârşit cetăţenia. El a fost îmbrăţişat de România şi de oamenii din România dar acum este şi în acte", a declarat Oana Mihai, iubita lui Charlie Ottley.

De mâine, românul Charlie de la Şirnea, se întoarce acasă, în inima Transilvaniei, pentru că are multă treabă de făcut la el în ţară.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰