Chef Ștefan Popescu, aniversare în stil italian la 50 de ani. Colegii de la Chefi la Cuțite i-au fost alături

Şi acum vă invităm la aniversarea unuia dintre cei mai iubiţi chefi de la Chefi la Cuţite. Ştefan Popescu a sărbătorit pe malul lacului Snagov, într-un decor şi cu un meniu ce ne aminteşte de însorita Toscana. "La Dolce Vitta" a fost tematica primei petreceri pe care cheful a avut-o de ziua lui. Prezenţi au fost şi colegii lui, Chef Orlando Zaharia şi Chef Alexandru Sautner care au vă dezvăluie secrete din culisele noului sezon al celui mai iubit show culinar.

Familie, prieteni şi decorul de neegalat de pe malul lacului Snagov. Aşa sună ingredientele din reţeta unei aniversări perfecte de 50 de ani.

"O vârstă frumoasă. Nu ştiu cum am ajuns la vârsta asta. Am aici familia lângă mine şi asta e dovada că am ajuns bine până la 50 de ani. Alina... fără ea nu eram aici probabil", a declarat chef Ştefan Popescu.

Chef Ştefan Popescu, aşa cum îl ştim noi, şi-a petrecut mai bine de jumătate din viaţă alături de Alina, soţia lui. Şi au trecut prin toate: de la începuturile modeste până la succesul din universul gastronomiei.

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"Când eram tineri, fără posibilităţi, şi ne plimbam pe digul lacului Crângaşi şi stăteam fără.

În parc şi în casă nu aveam nicio mobilă, aveam o saltea şi dormeam pe saltea. Şi ne-au rămas serile pe lacul Morii, fără bani de terase", a explicat Alina Popescu.

Dacă în bucătărie nu mai are nicio emoţie, chef Ştefan sigur a bifat câteva ieri, de ziua lui: a fost prima petrecere a celebrului jurat.

"El voia mereu să fie plecat de ziua lui. La munte sau la mare", a spus Alina Popescu.

"Îi urăm la mulţi ani şi să se distreze pentru prima lui petrecere pe care o are ca lumea", a declarat Ştefan, fiul lui chef Ştefan Popescu.

"Îi urez la mulţi ani şi să se bucure de petrecere", i-a urat Alexandru, celălalt fiu.

Alături i-a fost şi familia de la Chefi la Cuţite. Iar chef Alexandru Sautner a venit şi cu o surpriză dulce.

"Îi urez farfurii cât mai bune, cât mai multă inspiraţie şi ştii cum este, la 50 de ani, zic eu, vinul şi bucătarul - şi cheful - poate să devină mai bun", a declarat chef Alexandru Sautner.

"Pot spune că alături de el şi alături de ceilalţi mă simt chiar împlinit. Şi este fratele pe care nu l-am avut niciodată", a spus chef Orlando Zaharia.

Juraţii celui mai iubit cooking show din România au dat şi câteva detalii despre următorul sezon, cel cu numărul 18.

"Ceea ce urmează este dus la infinit, este ceva ce ne dorim cu toţii să facem, adică să facem din ce în ce mai bine - să ne redescoperim şi să descoperim că bucătăria chiar are un sens în vieţile noastre şi în vieţile tuturor. Şi oamenii: oamenii care vin la emisiunea asta, ei sunt pionul principal în această emisiune", au explicat chefii Orlando Zaharia şi Ştefan Popescu.

Invitaţii s-au bucurat de un meniu mediteranean cu carne, salatele, bruschete şi un peşte de 40 de kilograme.