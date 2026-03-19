Jurnalista Observator, Teodora Tompea, a stat de vorbă personal într-un interviu EXCLUSIV Observator cu unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale, legendarul Cillian Murphy. A avut ocazia să discute cu el la Londra despre detalii de culise ale celui mai nou lungmetraj inspirat din universul serialului de succes Peaky Blinders. Totodată, i-a întâlnit și colegii actorului, Tim Roth și Rebecca Ferguson, chipuri familiare din filme celebre. Serialul Peaky Blinders, devenit un fenomen global, a transformat povestea unei bande de gangsteri din Birmingham într-un simbol al puterii și al stilului.

"Tom! Tom, ce naiba? Pornesc la drum, din nou! Tom, nu eşti pregătit pentru asta. Ce arme iei la tine? Doar pe mine.", sunt secvenţe din trailerul noului film Peaky Blinders: Omul nemuritor, în regia lui Tom Harper.

Este anul 1940, Cel de-Al Doilea Război Mondial cuprinde Europa, iar un bombardament loveşte fabrica de arme din Birmingham. Tommy Shelby este forțat să revină dintr-un exil autoimpus pentru a-şi salva familia şi moştenirea.

Teodora Tompea, jurnalist Observator: "Peaky Blinders" a început ca o poveste cu gangsteri, dar în scurt timp a devenit un adevărat fenomen. O poveste despre putere și ambiție. Întrebarea este: simțiți greutatea acestei popularităţi ( a serialului, n.r.)?

Cillian Murphy, actor: Nu ne-am așteptat niciodată să devenim un asemenea fenomen. S-a întâmplat, de fapt, foarte treptat și încet, iar totul a pornit de la fani. Fanii l-au transformat în ceea ce este acum și au început să vorbească despre el, să se costumeze și să împărtășească diverse lucruri.

Tim Roth este la prima interacţiune cu universul Peaky Blinders şi ne-a spus că a fost dragoste la prima vedere.

"Nu am văzut niciodată serialul, deși, de obicei, urmăresc cam tot ce apare. Și am descoperit că este o poveste incredibilă. Cillian m-a rugat să accept rolul, am citit scenariul, iar scenariul este excelent. Te simți complet absorbit de poveste și ești fascinat de ea.", explică Tim Roth, actor, în interviul acordat jurnalistei Teodora Tompea exclusiv pentru Observator.

Pentru Rebecca Ferguson rolul ghicitoarei Kaulo a venit cu provocări.

"Uneori cred că sunt prea expresivă, sunt foarte expresivă, așa că trebuie să învăț să stau nemișcată și să am încredere că gândurile mele se transmit prin obiectiv.", mărturiseşte actriţa Rebecca Ferguson.

Câştigător al premiului Oscar pentru cel mai bun actor, pentru interpretarea lui Robert Oppenheimer, "părintele bombei atomice", Cillian Murphy ne-a mărturisit că nu se teme să interpreteze personaje negative pe marele sau micul ecran.

"Să pot interpreta acest rol mi se pare extraordinar pentru public, pentru că nu e o simplă poveste cu buni și răi, ca în viața reală, ci e extrem de complexă. Dar Steve (Knight, n.r.) mi-a spus ceva ce mi s-a părut cu adevărat uimitor. Mi-a spus că Thomas Shelby este un om bun care face lucruri rele pentru un scop nobil.", adaugă actorul Cillian Murphy.

"E o perspectivă minunată, liniștită și rațională, dar și complet nebunească.", mai spune actorul Cillian Murphy.

