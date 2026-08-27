Bradley Barcola la FC Liverpool, ultima mare lovitură încercată în mercato 

După ce a investit peste 100 de milioane de euro în aducerea unor fotbalişti precum Jeremy Jacquet, de la Rennes, sau Victor Munoz, de la Osasuna, FC Liverpool pregăteşte o ultimă mare lovitură a perioadei de mercato din vara lui 2026.

Oficialii lui FC Liverpool ştiu că au pierdut lupta din mercato cu Manchester City, Manchester United sau Tottenham Hotspur, astfel că au adunat toate resursele necesare pentru a forţa achiziţionarea atacantului francez Bradley Barcola, de la Paris Saint Germain.

Ultimele informaţii din Regat arată că FC Liverpool pregăteşte un pachet de peste 120 de milioane de euro pentru a obţine achiziţionarea lui Barcola, iar mutarea are şanse mari să se rezolve, chiar dacă parizienii solicitau, iniţial, în jur de 160 de milioane de euro pentru a-l ceda pe fotbalistul de 24 de ani.

FC Liverpool este pregătită inclusiv să renunţe la atacantul olandez Cody Gakpo, pentru a-i face loc lui Barcola în echipa de start, dar şi pentru a echilibra balanţa financiară a echipei, în condiţiile în care trupa antrenată de Andoni Iraola este pe minus cu 76,6 milioane de euro în mercato din vara acestui an.