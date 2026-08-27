Vremea de mâine, 28 august. Se încălzește în vest, dar litoralul rămâne răcoros și vântos
Vremea se îndreaptă în cea mai mare parte a țării vineri, 28 august, însă diferențele de temperatură vor fi importante de la o regiune la alta. În vest va fi călduros, cu maxime de până la 35 de grade, în timp ce pe litoral vremea va fi vântoasă și răcoroasă.
Vremea la noapte
Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar aversele și descărcările electrice vor apărea local în Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul Transilvaniei și pe spații mici în Oltenia. Ploile vor putea avea caracter torențial, cu acumulări de 10-15 l/mp și, izolat, de peste 20-30 l/mp. Vântul se va intensifica în timpul averselor, iar spre dimineață va avea viteze de 50-70 km/h în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei. Minimele nopții vor fi cuprinse între 8 și 19 grade, iar izolat se va forma ceață.
Vremea de mâine 28 august în ţară
Vineri, vremea va fi predominant frumoasă, însă în regiunile vestice va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat averse slabe pe parcursul zilei în zona montană, dar posibil și în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi de 2-6 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și local în sudul Banatului, unde vitezele vor ajunge la 50-70 km/h. Pe arii restrânse, intensificări mai slabe vor apărea și în restul teritoriului.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în extremitatea de vest a țării. Minimele se vor încadra între 4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în Dealurile de Vest. Izolat va fi ceață.
Vremea de mâine 28 august în Bucureşti şi Cluj
În București, vremea va deveni frumoasă, iar valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări dimineața, iar vântul va sufla moderat, cu viteze de 30-35 km/h. Temperatura maximă va fi de 27-28 de grade, iar cea minimă se va situa între 12 și 15 grade.
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La Cluj, vremea va fi însorită vineri, 28 august. Temperatura maximă va ajunge la 26 de grade, iar minima va coborî până la 13 grade. Temperatura resimțită va fi de 26 de grade, respectiv 24 de grade la umbră. Probabilitatea de precipitații este de 0%, iar vântul va sufla slab dinspre est-sud-est, cu aproximativ 9 km/h. Indicele UV maxim va ajunge la 6, nivel considerat nesănătos pentru persoanele sensibile.
Vremea de mâine 28 august la munte
La munte, valorile termice diurne vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă în masivele sudice, în timp ce în rest vor marca o creștere ușoară. Temperaturile minime vor fi mai ridicate. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări pe parcursul zilei și izolat averse slabe, cu cantități de apă de 2-6 l/mp, îndeosebi în Carpații Meridionali. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Munții Banatului, unde rafalele vor ajunge în general la 50-70 km/h.
Vremea de mâine 28 august la mare
Pe litoral, vremea va fi vântoasă și răcoroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în timpul zilei și rafale de 50-70 km/h, după care va scădea treptat în intensitate. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 25 de grade, iar cele minime între 17 și 19 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 22 și 24 de grade.