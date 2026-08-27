Vremea de mâine, 28 august. Se încălzește în vest, dar litoralul rămâne răcoros și vântos

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Vremea de mâine 28 august în ţară

Vineri, vremea va fi predominant frumoasă, însă în regiunile vestice va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat averse slabe pe parcursul zilei în zona montană, dar posibil și în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi de 2-6 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și local în sudul Banatului, unde vitezele vor ajunge la 50-70 km/h. Pe arii restrânse, intensificări mai slabe vor apărea și în restul teritoriului.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în extremitatea de vest a țării. Minimele se vor încadra între 4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în Dealurile de Vest. Izolat va fi ceață.