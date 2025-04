Cine este Alexandru Vasile, judecătorul care a suspendat decizia CCR de anulare a alegerilor 2024

Alexandru Vasile este judecător la secția de Contencios Administrativ și Fiscal din cadrul Curții de Apel Ploiești. Secția este condusă de judecătoarea Maria Stoicescu.

Cine este Alexandru Vasile, judecătorul care a suspendat decizia CCR

Vasile a fost judecător la Tribunalul Prahova, înainte de a ajunge la Curtea de Apel, iar între 2013 și 2017 a fost detașat la Ministerul Justiției.

Judecătorul are un apartament în Ploiești și conduce o Skoda Octavia din 2007. El are un salariu de 205.000 lei pe an și are active financiare în valoare de 200.000 lei, conform celei mai recente declarații de avere. Acesta este necăsătorit, scrie Hotnews.ro.

Curtea de Apel Ploiești suspendă decizia de anulare a alegerilor

Curtea de Apel Ploiești a decis joi să suspende executarea hotărârii prin care Curtea Constituțională a României (CCR) a anulat alegerile prezidențiale din 2024. Curtea de Apel Ploiești a decis suspendarea hotărârii până la soluționarea definitivă a cauzei.

„Admite capătul de cerere privind suspendarea executării actului administrativ contestat. Suspendă executarea Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 32 din 6 decembrie 2024, până la soluţionarea definitivă a cauzei. Admite acţiunea în anulare. Anulează Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 32 din 6 decembrie 2024. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamantă în cuantum de 70 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru”, este minuta deciziie Curții de Apel Ploiești.

