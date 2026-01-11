Misiune specială pentru jandarmii din Botoșani: Au fost chemaţi să scoată o bufniţă dintr-o bucătărie
Intervenţie neobişnuită pentru jandarmii din Botoşani. Au fost chemaţi să scoată dintr-o casă o bufniţă.
Apelul la 112 a venit de la un localnic care a spus că pasărea a intrat în bucătărie prin sistemul de ventilaţie.
Incidentul a avut loc sâmbătă seara, anunță Jandarmeria Botoșani. Autoritățile au anunțat că pasărea ar fi intrat în bucătărie printr-o țeavă de ventilație, cel mai probabil fiind atrasă de căldura locuinței în căutarea unui adăpost.
După ce a intrat în bucătărie, pasărea s-a așezat pe mobilier fără să fie agresivă. Jandarmii sosiți la fața locului au capturat pasărea și după ce au evaluat-o și după ce au constat că nu prezenta răni, au eliberat-o în aer liber.
"Recomandăm persoanelor care se confruntă cu astfel de situații, de pătrundere a animalelor sălbatice în casă, să solicite în cel mai scurt timp sprijinul autorităților pentru a fi evitate situații neplăcute atât pentru oameni, cât și pentru animalele sau păsările aflate în căutare de hrană sau adăpost", se arată în comunicatul IJJ Botoşani.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰