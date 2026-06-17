Câștigătoarea premiului de categoria I la tragerea Joker din 14 iunie 2026 și-a ridicat câștigul în cursul zilei de marți, 16 iunie, potrivit Loteria Română.

Cine este câştigătoarea premiului de 700.000 € la Joker. Are 28 de ani şi e din Braşov - Shutterstock

Premiul are o valoare de 3.565.252,21 lei, echivalentul a peste 681.000 de euro. Câștigătoarea este o tânără în vârstă de 28 de ani, din Brașov, care a declarat că vestea reprezintă „un nou început”.

„Este adevărat, se poate câștiga. Am reușit. Pentru mine este un nou început. Continuați să jucați și să sperați!”, a transmis aceasta, emoționată, după ce a verificat de mai multe ori rezultatul pe platforma online a Loteriei Române.

Potrivit informațiilor oficiale, câștigătoarea joacă la loto de aproximativ trei ani, iar de peste un an participă constant la Joker, Loto 6/49 și Loto 5/40. Ocazional, aceasta își încearcă norocul și la lozuri. Jucătoarea a precizat că nu are numere favorite și că a ales varianta Quick Pick.

Articolul continuă după reclamă

Biletul câștigător a fost jucat online, fiind completat cu o variantă la Joker și una la Noroc Plus. Câștigătoarea a ales să își păstreze anonimatul.