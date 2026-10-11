Este a patra zi de pelerinaj la Iaşi şi sunt în continuare peste 20 de mii de oameni care aşteaptă la rând până la 17 ore pentru a ajunge să se închine la racla cu moaştele Sfintei Parascheva. Peste 115.000 de credinciosi au ajuns până acum la raclă si, chiar dacă aşteptarea e lungă, enoriasii au şi ajutoare. Vorbim, bineîneţeles, despre voluntarii care au venit să-i ajute pe pelerini, aşa cum o fac în fiecare an.

Pelerinii care au ajuns și au trecut pe la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva spun că a meritat toată această așteptare. Sunt 15-16 ore în care au stat la rând pentru a ajunge să se închine, iar la final au primit cu toții flori, busuioc și o iconiță.

De asemenea, au trecut pe la raclă obiectele pe care le-au cumpărat de pe traseu. Se bucură, în primul rând, că au reușit să ajungă, dar și că au avut puterea să stea atât de mult timp pentru a se închina la moaștele Sfintei, deși au așteptat pe timpul nopții. Au spus că nu li s-a părut greu, ba, dimpotrivă, au simțit că fac o jertfă și au petrecut toate aceste ore cu răbdare, la rând, timp în care s-au rugat și și-au pus ordine în gânduri. Apoi au ajuns la raclă, unde și-au spus rugămințile către sfinți sau doar au mulțumit, pentru că mulți spuneau că au venit doar să mulțumească.

Duminică, de la ora 19:00, pelerinajul se va întrerupe pentru o oră și jumătate, deoarece va avea loc procesiunea Calea Sfinților.

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Raclele cu moaștele celor doi sfinți vor fi purtate de un sobor de preoți pe străzile orașului. Mii de oameni sunt așteptați la această procesiune impresionantă, care are loc an de an. Timpul de așteptare este de aproximativ 16 ore, iar la rând se află în jur de 20.000 de oameni.

Pe parcursul zilelor următoare, mai ales în apropierea hramului din 14 octombrie, este de așteptat ca un număr foarte mare de pelerini să vină din nou pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.